Thời sự Nghệ An phân bổ 500 tỷ đồng ngân sách Trung ương và tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án phân bổ 300 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương và 200 tỷ đồng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất với đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh về phương án phân bổ 300 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra từ nguồn ngân sách Trung ương cho 4 lĩnh vực: Giao thông, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, phân bổ 112 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục đảm bảo giao thông các tuyến đường, sửa chữa cầu treo; phân bổ 100 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khắc phục công trình phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính báo cáo phương án phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Phân bổ 38 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục các trung tâm và trạm y tế, mua sắm thuốc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc; phân bổ 50 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất quyết định bố trí thêm 200 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi chưa phân bổ để tập trung khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên khắc phục Quốc lộ 7A, Quốc lộ 16 và một số tỉnh lộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên nhân dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ và giao bổ sung số tiền 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025 cho các địa phương. Mức kinh phí phân bổ căn cứ vào mức độ thiệt hại và khả năng triển khai thực hiện tại các địa phương.

Cụ thể, hỗ trợ 3 xã: Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương bị thiệt hại rất nghiêm trọng, mỗi xã 20 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao 20 tỷ đồng hỗ trợ xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Hỗ trợ 11 xã bị thiệt hại nghiêm trọng: 120 tỷ đồng, bao gồm các xã: Mường Típ 15 tỷ đồng; Mường Xén 15 tỷ đồng; Hữu Kiệm 10 tỷ đồng; Con Cuông 10 tỷ đồng; Chiêu Lưu 10 tỷ đồng; Na Loi 10 tỷ đồng; Lượng Minh 10 tỷ đồng; Tri Lễ 10 tỷ đồng; Tam Quang 10 tỷ đồng; Hữu Khuông 10 tỷ đồng; Tam Thái 10 tỷ đồng.

Hỗ trợ 5 xã bị ảnh hưởng lớn 25 tỷ đồng, gồm các xã: Bắc Lý 5 tỷ đồng; Keng Đu 5 tỷ đồng; Nậm Cắn 5 tỷ đồng; Yên Na 5 tỷ đồng; Thông Thụ 5 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương thực hiện phân bổ và khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng theo quy định, đúng đối tượng, đúng nội dung. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh cũng đã bố trí 2 đợt kinh phí từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh qua tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 112 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa phương và người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, địa phương thực hiện phân bổ và khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng theo quy định, đúng đối tượng, đúng nội dung.