Thời sự

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phối hợp xây dựng và duy trì 249 mô hình “Dân vận khéo”

Các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.