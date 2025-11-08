Xây dựng Đảng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàng Mai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Chiều 11/8, Đảng bộ phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho 1.605 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàng Mai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TL



Tạo nền tảng cho tương lai

Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã cũ: phường Quỳnh Thiện, xã Quỳnh Trang và xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai (cũ). Đảng bộ có 61 tổ chức cơ sở Đảng với 1.605 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ các xã, phường trước khi sáp nhập đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân 3 địa phương cũ đạt 13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi và trường học, y tế. Tổng mức đầu tư toàn xã hội (của 3 địa phương) trong 5 năm, đạt trên 4.537 tỷ đồng, tăng 20,97% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hữu An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ rệt về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, một số trường nằm trong tốp đầu của tỉnh; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 90,34 triệu đồng, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ; đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,88%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường.

Đồng chí Hồ Sỹ Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Mai trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao.

Trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phường Hoàng Mai phấn đấu đến năm 2030 phường trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu. Theo đó, phường quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13 - 14%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 200 - 210 triệu đồng/năm. Chỉ số chuyển đổi số cấp phường nằm trong tốp 13/130 đơn vị cấp xã.

Đồng chí Phạm Văn Hào - Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 3 địa phương trước sáp nhập đã đạt được.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Đồng chí đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của phường Hoàng Mai trong giai đoạn mới. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã gợi mở và làm rõ thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trong đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, phường Hoàng Mai cần chú trọng việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đủ theo các vị trí chức danh, đáp ứng yêu cầu chất lượng về tri thức, phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác các nền tảng số để nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, quyết định đối với sự phát triển của phường Hoàng Mai.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Gợi mở về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị phường Hoàng Mai cần khai thác tốt các điều kiện, tiềm năng, lợi thế sẵn có; vận dụng linh hoạt, phát huy nội lực, tranh thủ thu hút ngoại lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển chung của phường.

Trong đó, cần xác định rõ cơ cấu chuyển dịch, hướng đi đúng, trọng tâm là phát triển công nghiệp kết hợp thương mại dịch vụ và nông, lâm, nuôi thủy sản…

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL



Để đảm bảo phát triển bền vững, phường Hoàng Mai cần thực hiện quy hoạch hài hòa giữa công nghiệp và du lịch dịch vụ với nông nghiệp theo hướng bền vững, hỗ trợ lẫn nhau; ưu tiên thu hút ngành công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ du lịch; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các nguồn gây ô nhiễm môi trường. Phường Hoàng Mai phải xem đây là những trụ cột để phát triển nhanh nhưng bảo đảm cân đối, toàn diện và ổn định.

Bên cạnh đó, phường Hoàng Mai cũng cần chuẩn bị tốt hạ tầng cơ sở liên quan từ khâu quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, có tính liên kết; sử dụng quỹ đất hợp lý, nhất là trong công tác chuẩn bị sẵn mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: T. L



Đồng thời, phường cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - đây là xu thế tất yếu và là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả công tác.

Cùng với đó là chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các hộ gia đình chính sách. Phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chất lượng cao; chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Mai ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Song song, Đảng bộ phường cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu, nhiệm vụ lớn của chính quyền địa phương 2 cấp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm đặc sản của phường Hoàng Mai. Ảnh: TL



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng ủy phường cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đề án thiết thực, sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, lan toả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ. Chương trình hành động cần có sự phân công rõ ràng, cụ thể theo tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ trách nhiệm.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ phường Hoàng Mai nhiệm kỳ 2025-2030:

I- Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 28 đồng chí:



1. Đồng chí Nguyễn Hữu An

2. Đồng chí Hồ Sỹ Tùng

3. Đồng chí Phạm Văn Hào

4. Đồng chí Đặng Văn Hoàng

5. Đồng chí Bạch Hồng Sơn

6. Đồng chí Nguyễn Duy Xuyên

7. Đồng chí Phan Thị Vỵ

8. Đồng chí Nguyễn Thị Mai

9. Đồng chí Hồ Cảnh Thuận

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Huy

11. Đồng chí Hồ Đăng Khoa

12. Đồng chí Đặng Văn Tân

13. Đồng chí Nguyễn Văn Bình

14. Đồng chí Lê Đăng Thăng

15. Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Yên

16. Đồng chí Tô Thị Thanh Hoa

17. Đồng chí Lê Khắc Trình

18. Đồng chí Nguyễn Sỹ Kim

19. Đồng chí Nguyễn Thị Lý

20. Đồng chí Nguyễn Bá Thành

21. Đồng chí Vũ Xuân Lượng

22. Đồng chí Vũ Lê Hùng

23. Đồng chí Nguyễn Bá Bình

24. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

25. Đồng chí Hồ Hồng Sơn

26. Đồng chí Trần Văn Nam

27. Đồng chí Doãn Thị Hải

28. Đồng chí Thái Thị Lương

II-Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Hữu An

2. Đồng chí Hồ Sỹ Tùng

3. Đồng chí Phạm Văn Hào

4. Đồng chí Đặng Văn Hoàng

5. Đồng chí Bạch Hồng Sơn

6. Đồng chí Nguyễn Duy Xuyên

7. Đồng chí Phan Thị Vỵ

8. Đồng chí Nguyễn Thị Mai

9. Đồng chí Hồ Cảnh Thuận

10. Đồng chí Nguyễn Xuân Huy

11. Đồng chí Hồ Đăng Khoa