Thời sự Xây dựng phường Quỳnh Mai trở thành đô thị xanh, đô thị du lịch biển Chiều 10/8, Đảng bộ phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phường, xã trong tỉnh. 249 đảng viên, đại diện cho 1.496 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Quỳnh Mai dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ phường Quỳnh Mai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: TL



Khẳng định phát triển toàn diện



Đảng bộ phường Quỳnh Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các Đảng bộ phường, xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Liên. Đảng bộ xã Quỳnh Mai có 62 tổ chức đảng trực thuộc với 1.498 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TL



Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu phường Quỳnh Mai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện khát vọng, niềm tin, tầm nhìn và quyết tâm cao độ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới, phát triển, xây dựng phường Quỳnh Mai văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Hoàng Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quỳnh Mai phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Phát huy các kết quả được từ các nhiệm kỳ trước, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền, kinh tế của các phường, xã thuộc phường Quỳnh Mai tiếp tục có bước tăng trưởng nhanh.

Nổi bật, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 13,9 %. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người dự kiến đến 2025 đạt 87,24 triệu đồng, cả hai chỉ số này đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và cao hơn mức trung bình của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: TL



Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, nhất là hệ thống giao thông thủy lợi, trường học và trạm y tế. Đời sống Nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc.

Quốc phòng, an ninh luôn đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được chú trọng, đổi mới, có chuyển biến mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy tốt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Hồ Văn Cậy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Phấn đấu trở thành đô thị xanh, đô thị du lịch biển

Nhiệm kỳ 2025 -2030, Đảng bộ phường đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Quỳnh Mai tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, quyết tâm xây dựng phường Quỳnh Mai thành đô thị xanh, đô thị du lịch biển, trở thành một trong những địa phương phát triển về kinh tế, văn hóa khu vực Nam Thanh Nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu. Theo đó, phường quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế: 13,5-14,5%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt từ 180-200 triệu đồng/người/năm; chỉ số chuyển đổi số cấp xã hàng năm được UBND tỉnh xếp loại A toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu cần thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo sức bật cho sự phát triển của phường Quỳnh Mai trong giai đoạn mới. Đồng thời, đồng chí cũng đã gợi mở và làm rõ thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng lợi thế của Quỳnh Mai, tận dụng thời cơ để đưa địa phương phát triển đột phá.

Quỳnh Mai cần phát huy tối đa thế mạnh dựa vào biển, bám biển và làm giàu từ biển, phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy bản sắc văn hóa biển, xây dựng cộng đồng ven biển phát triển hài hòa, gắn kết, thân thiện với biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Đại biểu tỉnh, các địa phương tham dự đại hội. Ảnh: TL



Đặc biệt phường cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo bản sắc riêng về văn hóa du lịch biển Quỳnh trên nền tảng kết hợp khai thác cảnh quan thiên nhiên với các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo, riêng có nổi tiếng như đền Cờn, đền Xuân Úc, đền Phùng Hưng, đền Cửa Truông... Cùng với đó quan tâm thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch biển, sản phẩm phục vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: TL



Bên cạnh đó, phường cần tiếp tục phát triển nghề cá xa bờ gắn với tuân thủ nghiêm quy định của Nhà nước. Ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào các sản phẩm có giá trị kinh tế cao phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu; quan tâm phát triển các ngành hậu cần phục vụ kinh tế biển.



Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: T. L

Cùng đó, phường Quỳnh Mai cần bám sát định hướng phát triển vùng Hoàng Mai trong các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặt Quỳnh Mai trong tổng thể phát triển khu vực Bắc Nghệ An và Nam Thanh Hóa để lập điều chỉnh quy hoạch phường và các quy hoạch khác có khả năng kết nối hài hòa, tạo ra cấu trúc, không gian đô thị mới, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đóng góp vào cực tăng trưởng của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quỳnh Mai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL

Đồng thời, phường cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đây là xu thế tất yếu và là một trong những định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh ta trong kỷ nguyên phát triển mới. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào có đạo, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đồng hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TL



Đồng chí Thái Thị An Chung nhấn mạnh, ngay sau đại hội, Đảng ủy phường cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với thực tiễn, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính dẫn dắt, lan tỏa để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quỳnh Mai nhiệm kỳ 2025-2030:

1- Đồng chí Hoàng Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

2- Đồng chí Nguyễn Duy Thao - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3- Hồ Văn Cậy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường

4- Nguyễn Anh Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường



5- Nguyễn Trần Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường

6- Hồ Thị Ngân- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường

7- Nguyễn Thị Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

8- Hồ Văn Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

9- Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

10- Đặng Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường

11- Trần Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường

12- Nguyễn Văn Chương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy phường

13- Đặng Thị Hương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Ban xây dựng Đảng phường

14- Hoàng Quang Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phường

15- Nguyễn Thị Tuyên- Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn phường

16- Hồ Thị Thúy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

17- Hồ Xuân Hường- Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân phường

18- Lê Văn Biên - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

19- Phan Thế Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Ngân sách HĐND phường

20- Hồ Hữu Đạt- Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND phường

21- Hoàng Văn Dương - Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường

22- Đậu Phi Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ, trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường

23 - Cao Tiến Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường

24 - Nguyễn Duy Khả - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường

25 - Nguyễn Thị Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Mai

26- Trương Quang Văn- Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Liên

27- Phan Văn Sáng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Hùng

28 - Trần Thị Sâm - Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Xuân.