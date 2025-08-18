Kinh tế Nông dân vùng bãi ngang Nghệ An di dời hành lá lên cao tránh ngập úng Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều diện tích rau màu tại xã Quỳnh Anh và phường Quỳnh Mai bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng. Trước tình thế cấp bách, bà con nông dân đã khẩn trương di chuyển diện tích hành lên khu đất cao để cứu mùa vụ, dù phải đối mặt với nhiều chi phí phát sinh.

Nhiều diện tích hành lá ngập sâu trong nước. Ảnh: T.P

Sáng sớm nay (18/8), trên cánh đồng xã Quỳnh Anh, hàng trăm người dân tất bật di dời hành dưới cơn mưa rả rích. Những bó hành xanh non còn chưa đến kỳ đã vội được nhổ lên, bó gọn lại để chuyển sang vùng đất cao hơn. Không khí hối hả bao trùm khắp cánh đồng, khi mà người nông dân buộc phải chạy đua với trời mưa to, nước dâng nhanh.

Ông Hồ Văn Tài, xóm 5, xã Quỳnh Anh cho biết, gia đình ông có gần 3 sào hành mới trồng được hơn 1 tháng. Nếu thuận thời tiết, phải ít nhất 20 ngày nữa mới đến kỳ thu hoạch. Nhưng do mưa lớn kéo dài từ ngày 16-17/8 khiến hành ngập sâu, nguy cơ hỏng toàn bộ ruộng hành là rất lớn.

Nông dân tất bật nhổ hành. Ảnh: T.P

“Sáng nay tôi đã phải huy động thêm 5 nhân lực để nhổ toàn bộ số hành đang ngập, chuyển lên khu đất cao để trồng tạm. Dù phát sinh thêm chi phí công lao động, phân bón, nhưng không còn cách nào khác. Nếu để ngập tiếp, hành thối gốc thì coi như mất trắng”, ông Tài thở dài.

Theo ông, việc thu hoạch non khiến hành không đạt sản lượng, giá rẻ, giá trị kinh tế giảm đáng kể. Thậm chí, thời điểm này cũng khó tiêu thụ. Do đó, việc di dời hành lên cao, chờ nước rút sẽ trồng lại là phương án tối ưu.

Nông dân khẩn trương di dời hành. Ảnh: T.P

Tại vùng bãi ngang phường Quỳnh Mai, bà con cũng khẩn trương di chuyển hành từ ruộng thấp trũng, lên vùng cao ráo hơn. Bà Hoàng Thị Minh, thôn Liên Hải cho biết, hơn 2 sào hành của gia đình bà bị ngập trong nước từ tối qua.

“Hành đang ngập, nếu để thêm 1-2 ngày nữa là úng thúi, hỏng hết. Chúng tôi buộc phải nhổ và di chuyển lên chỗ đất cao hơn, trồng tạm để cứu vãn phần nào. Nhưng việc di chuyển này phát sinh nhiều khoản, từ công cấy trồng lại, phân bón, cho đến chi phí vận chuyển”, bà Minh chia sẻ.

Hành được đưa lên trồng lại ở chỗ cao. Ảnh: T.P

Đây là biện pháp tình thế nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm nguồn rau cung ứng sau mưa lũ. Tuy nhiên, việc trồng lại sẽ khiến chi phí tăng lên, nguy cơ sâu bệnh cũng lớn hơn.

Bên cạnh đó, nguồn đất cao vốn ít, không phải hộ nào cũng tìm được nơi phù hợp để trồng lại. Nhiều hộ phải mượn đất của các hộ khác để trồng.

Hành được trồng lại, chăm sóc cho đến ngày thu hoạch. Ảnh: T.P

Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng, giá nông sản giảm, khiến lợi nhuận của bà con bị thu hẹp. “Trồng lại thì mất công, nhưng nếu bỏ mặc thì coi như trắng tay. Người nông dân chỉ còn biết chắt chiu hy vọng vào những ngày nắng tới, mong rau hành hồi phục và cho thu hoạch”, bà Hồ Thị Hồng, một hộ dân ở phường Quỳnh Mai chia sẻ.