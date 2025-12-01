Kinh tế Nông dân Nghệ An khôi phục sản xuất sau bão, hướng tới thị trường cuối năm Sau cơn bão số 10, khắp các địa phương ở Nghệ An, bà con nông dân đang tất bật khắc phục hậu quả, ổn định chuồng trại, làm lại ao nuôi, cải tạo đồng ruộng, bắt tay vào vụ sản xuất mới. Từ miền núi đến đồng bằng, không khí lao động khẩn trương lan tỏa khắp các vùng quê, hướng tới vụ Đông “ăn chắc” và thị trường cuối năm sôi động.

Khôi phục chăn nuôi

Sau bão, nhiều trại nuôi tôm bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: T.P

Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng: Hơn 4.600 ha lúa, gần 8.000 ha rau màu, gần 8.000 ha cây lâu năm và hơn 45.000 ha rừng bị ảnh hưởng; hàng chục nghìn cây xanh bị gãy đổ; gần 400.000 con gia cầm, hơn 1.200 con gia súc bị cuốn trôi hoặc chết; hàng nghìn chuồng trại, hàng trăm hecta ao tôm, hàng chục lồng bè bị hư hại nặng.

Ngay khi nước vừa rút, nông dân đã bắt tay vào việc, với tâm thế “thiệt hại đến đâu, khôi phục đến đó”. Nhiều trang trại, gia trại ở Nghệ An đã bắt tay sửa chuồng, khử trùng, xử lý môi trường chăn nuôi. Người dân tranh thủ tái đàn, tăng đàn sớm, chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường cuối năm.

Ở các xã nuôi tôm như Quỳnh Anh, Quỳnh Mai, Tân Mai, những người nuôi thủy sản không cho phép mình nghỉ lâu. Ông Nguyễn Xuân Tin, chủ đầm tôm ở Quỳnh Anh với hơn 2 ha diện tích nuôi, vừa thu dọn bạt rách, vừa cho người xử lý lại nền ao.

Các chủ đầm nuôi tôm ở Quỳnh Mai đang khẩn trương khắc phục, lợp lại mái, dựng lại nhà màng chuẩn bị cho vụ nuôi tới. Ảnh: T.P

“Tôm mới thả hơn một tháng đã chết hết sau đợt mưa bão, thiệt hại không nhỏ, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng vệ sinh ao, khử trùng nước, gia cố bờ bao để kịp vụ nuôi mới. Thời tiết đang thuận, chậm ngày nào là mất cơ hội ngày đó”, ông Tin nói.

Tại khu nuôi tôm công nghệ cao của ông Hoàng Văn Lĩnh, phường Quỳnh Mai, công việc khôi phục cũng diễn ra khẩn trương không kém. Lao động được thuê thêm để dựng lại nhà màng, thay thế toàn bộ ni-lông phủ, xử lý nguồn nước bằng vôi và chế phẩm sinh học. “Sau bão, môi trường nước bị ô nhiễm nặng, nếu không khử trùng kỹ sẽ rất dễ phát sinh bệnh đốm trắng, đỏ thân. Chúng tôi phải cẩn trọng từng bước để đảm bảo vụ tôm mới an toàn”, ông Lĩnh chia sẻ.

Thau rửa đáy ao, vệ sinh môi trường để đảm bảo an toàn cho vụ nuôi kế tiếp. Ảnh: T.P

Cùng thời điểm, ở xã An Châu được xem là “thủ phủ gà” của tỉnh, hàng chục trang trại gà chịu thiệt hại nặng. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Châu, toàn xã có 85 hộ bị thiệt hại, với hơn 110.000 con gia cầm chết do ngập nước, nhiều trang trại trắng tay chỉ sau một đêm. “Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể thu gom xác gia cầm, tiêu hủy đảm bảo vệ sinh, đồng thời phun tiêu độc khử trùng, sửa chữa chuồng trại để sớm tái đàn”, bà Thanh cho biết.

Đứng bên dãy chuồng vừa được gia cố lại, chị Nguyễn Thị Dung, một chủ trại gà lớn của xã, tất bật phun thuốc khử khuẩn. “Bão làm 3 dãy chuồng ngập sâu 1m, 20.000 con gà chết sạch. Giờ khó khăn chồng chất nhưng không thể ngồi yên. Chúng tôi dọn dẹp, vệ sinh chuồng, gia cố nền, chuẩn bị vào đàn mới để kịp thị trường Tết. Chỉ mong có thêm hỗ trợ về vốn và con giống”, chị Dung nói.

Nhiều trại gà đã được cải tạo, nâng cấp, chuẩn bị vào đàn lứa mới. Ảnh: T.P

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm này, hầu hết các hộ chăn nuôi đều đang chuẩn bị tái đàn phục vụ nhu cầu cuối năm, vụ chăn nuôi lớn nhất trong năm. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên nóng vội, mà phải tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học: chỉ nhập giống từ cơ sở uy tín, vệ sinh tiêu độc chuồng trại kỹ lưỡng, kiểm soát nguồn nước và thức ăn, đồng thời theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi thường xuyên. Sau mưa bão, môi trường ẩm thấp là điều kiện lý tưởng cho mầm bệnh phát sinh, nên việc phòng dịch sớm có ý nghĩa quyết định đến thành công của cả vụ.

Nối nhịp vụ Đông, đáp ứng nguồn cung cuối năm

Nông dân Quỳnh Anh chăm sóc hành lá sau mưa ngập. Ảnh: T.P

Nếu ở các vùng chăn nuôi, không khí khôi phục sôi động trong chuồng trại thì ngoài đồng ruộng, bà con nông dân cũng đang “chạy đua” với thời vụ. Vụ Đông năm nay bị chậm gần nửa tháng do mưa bão kéo dài, nên ai nấy đều tranh thủ từng ngày nắng ráo để gieo trồng.

Tại phường Quỳnh Mai, nơi có vùng rau lớn nhất tỉnh, từ sáng sớm, bà con đã rộn ràng ra đồng. Tiếng máy cày, tiếng cuốc đất, tiếng người chuyện trò vang khắp cánh đồng. Ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết: “Năm nay, phường dự kiến gieo trồng hơn 300 ha rau màu vụ Đông, gồm cà rốt, hành, bắp cải, su hào, su su, rau gia vị… Chính quyền hỗ trợ phân bón, giống theo hình thức trả chậm giúp bà con sớm khôi phục sản xuất”.

Nhiều diện tích vụ Đông được xuống giống, đẩy nhanh tiến độ nông vụ. Ảnh: T.P

Trên cánh đồng sau ngập úng, bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn Bình Minh tất bật nhổ cỏ, bón phân cho ruộng hành 3 sào vừa hồi xanh. “Gặp bão, hành bị dập nát, nay khô ráo là tôi tranh thủ ra chăm sóc. Nếu thời tiết thuận, khoảng hơn một tháng nữa là có thể thu hoạch, kịp cung ứng khi thị trường đang khan hàng, tăng giá”, bà vui vẻ nói.

Cách đó không xa, ông Trương Đậu đang cày đất, lên luống để gieo cải, cà rốt. Ông bảo, sau bão, rau xanh hiếm nên giá tăng cao, là cơ hội để nông dân gỡ gạc lại phần nào thiệt hại. “Chúng tôi cố gắng bám đồng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lựa chọn giống ngắn ngày để kịp bán cuối năm”, ông Đậu chia sẻ.

Tại vùng rau xã Quỳnh Anh, những diện tích đã khô ráo được bà con nhanh chóng ra đồng chăm sóc, bón phân cho rau màu, hành và gieo trồng thêm nhiều loại rau vụ Đông. Hiện nhiều diện tích cà rốt đã gieo gần một tháng nhưng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, nông dân đang tập trung xới đất, làm cỏ, tăng cường tưới để cây phát triển tốt, kịp thu hoạch vào thời điểm giá rau tăng cao.

Trên các xứ đồng, bà con tranh thủ nắng ấm làm đất để gieo trỉa vụ Đông. Ảnh: T.P

Theo ông Hồ Đăng Tâm - Giám đốc HTX Nông nghiệp Quỳnh Bảng, HTX đã huy động cán bộ kỹ thuật bám ruộng, hướng dẫn bà con chăm sóc diện tích rau bị dập, đồng thời tổ chức cung cấp thêm phân bón, giống cây theo hình thức trả chậm. “Thời vụ đã muộn, nên chúng tôi khuyến khích người dân chọn giống rau ngắn ngày để cung ứng cho thị trường giai đoạn sau bão. Đồng thời, chủ động che phủ nilon để giữ ẩm, giữ nhiệt, hạn chế mưa rét, đảm bảo các loại rau cao cấp, dài ngày như cà rốt, súp lơ, cải bắp… cung cấp cho thị trường Tết”, ông Tâm cho biết.



Trên các cánh đồng rau phường Vinh Hưng, không khí sản xuất cũng rộn ràng. Bà Nguyễn Thị Lan, khối Vinh Xuân phấn khởi: “Giá rau tăng gần gấp đôi so với trước bão. Bà con ai cũng cố gắng xuống giống, chăm rau ngắn ngày như cải, muống, xà lách để kịp thu sớm, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bù đắp thiệt hại”.

Không chỉ với rau màu, ngành nông nghiệp tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tập trung khôi phục cây ăn quả, đặc biệt là cam ở các xã miền núi như Nhân Hoà, Hạnh Lâm, Con Cuông… Sau bão, nhiều vườn cam bị đổ gãy, rụng quả. Tại xã Nhân Hoà, bà Nguyễn Thị Nga xót xa nhìn vườn cam bị gió quật, quả rụng đầy gốc: “Cam là nguồn thu chính của gia đình. Dù thiệt hại nhiều nhưng chúng tôi đang tỉa cành, bón phân, chăm lại vườn, mong giữ được phần quả còn sót để có chút thu nhập cuối năm”.

Chăm sóc rau ngắn ngày để kịp cung ứng ra thị trường. Ảnh: T.P

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt & BVTV Nghệ An, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều địa phương chưa thể sản xuất đồng loạt. Hiện ngành đang hướng dẫn nông dân căn cứ khung thời vụ, đặc điểm giống và diễn biến thời tiết để bố trí lịch gieo trồng linh hoạt, vừa đảm bảo sản lượng, vừa tránh rủi ro. Thời điểm cuối năm là vụ sản xuất lớn của nông dân, khi nhu cầu thị trường tăng mạnh, giá cả ổn định và dễ tiêu thụ. Vì vậy, khôi phục nhanh nhưng phải an toàn, bền vững chính là chìa khóa để nông nghiệp Nghệ An không chỉ vượt qua bão lũ mà còn tăng tốc phục hồi, tạo nền tảng cho một vụ Đông thắng lợi và một cái Tết đủ đầy.