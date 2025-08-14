Kinh tế Biến ao hồ lầy lội thành nơi nuôi ếch Thái, một nông dân Nghệ An 'bỏ túi' hàng trăm triệu đồng/năm Trên vùng đất trũng từng bỏ hoang ở khối 6, phường Tân Mai, ông Đào Văn Hóa đã biến những ao hồ lầy lội thành khu nuôi ếch Thái kết hợp với trồng lúa, nuôi cá rô đồng, rô phi, mỗi năm ông thu về hàng trăm triệu đồng…

Trại nuôi ếch của ông Đào Văn Hoá. Ảnh: T.P

Trước đây, khu đất nơi ông Hóa đang dựng cơ nghiệp từng là những hố trũng, mùa mưa nước ngập mênh mông, mùa nắng cỏ lác, cây bụi mọc um tùm. Người dân quanh vùng chẳng mấy ai mặn mà canh tác. Mỗi mùa, chỉ vài gốc chuối còi cọc và mấy bụi sắn lay lắt sống nhờ nước trời. Nhìn mảnh đất bỏ hoang, ít ai nghĩ một ngày nơi đây sẽ trở thành nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sáng sớm, khu nuôi ếch của ông Đào Văn Hóa đã rộn rã tiếng nước róc rách và tiếng ếch “ộp oạp” vang đều. Trên diện tích hơn 1.000m², từng dãy bể xi măng hình chữ nhật rộng 5m x 10m, đáy lát gạch hoa sạch bóng, được che một nửa bằng lưới để cản nắng. Bên cạnh là ao lót bạt, mặt nước loang loáng ánh sáng sớm, phản chiếu những giọt sương còn đọng trên lá cỏ ven bờ.

Nguồn nước nuôi ếch phải đảm bảo sạch, thay lọc thường xuyên. Ảnh: T.P

Cách đây 3 năm, trong một chuyến đi tham quan mô hình nuôi ếch ở Yên Thành và một số tỉnh phía Bắc, ông nhận ra tiềm năng lớn từ giống ếch Thái Lan, loài thủy đặc sản có thân mình săn chắc, thịt thơm ngọt, giá bán ổn định và đầu ra rộng mở. “Tôi bị thuyết phục ngay. Vấn đề là phải làm đúng kỹ thuật, vì ếch tuy dễ tiêu thụ nhưng rất khó tính trong khâu chăm sóc”, ông Hoá nhớ lại.

Trở về, ông bắt tay cải tạo những thửa đất trũng vốn chỉ gieo được lúa vụ mùa. Ao hồ được nạo vét sâu, bể xi măng xây kiên cố, chuẩn bị sẵn nguồn nước sạch. Quanh bể, ống thoát nước đặt hợp lý để thay nước hai lần mỗi ngày. Trong bể, những tấm ván gỗ tre làm “chỗ nghỉ” cho ếch nổi lên phơi nắng, vừa giữ thân khô ráo vừa phòng bệnh.

Mỗi ngày cho ăn 2 cữ, thức ăn cũng đa dạng, từ cám viên đến các phụ phẩm nông nghiệp. Ảnh: T.P

Quy trình nuôi bắt đầu từ khi ếch đẻ trứng, chỉ sau 24 giờ trứng đã nở thành nòng nọc. Giai đoạn này, chúng được nuôi trong bể nhỏ 25 ngày rồi mới chuyển ra bể lớn hoặc ao. Mỗi lứa nuôi kéo dài khoảng 100 ngày, từ lúc thả 100 con/kg đến khi đạt 4 - 5 con/kg. Nhờ tuân thủ kỹ thuật nghiêm ngặt, tỷ lệ sống của ếch luôn đạt trên 98%. Loài này có khả năng thích nghi tốt với biến động pH, nhiệt độ, ít bệnh tật, phát triển đồng đều.

“Nuôi ếch thương phẩm không quá khó, điều quan trọng là phải nắm bắt được kỹ thuật và chịu khó quan sát tập tính của ếch, chú trọng đến nguồn nước. Ếch là loài lưỡng cư nên trong giai đoạn trứng mình có thể quyết định được giới tính của nó bằng kỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ ấp và sử dụng hệ thống bơm nước tuần hoàn tạo dòng chảy liên tục để trứng nở.

Việc ương nuôi ếch giống đòi hỏi sự tỉ mẩn, công phu. Ảnh: T.P

Trong đó, khó nhất là lúc ếch bố mẹ vừa sinh sản, phải chú ý chăm sóc ếch con trong giai đoạn chuyển đổi từ nòng nọc sang ếch và cho ếch con ăn thì mới đạt hiệu quả cao, khi ếch lớn thì thức ăn không quá cầu kỳ”, ông Hóa cho hay.

Về thức ăn, có thể cho ếch ăn cám viên từ khi 1 tháng tuổi. Nguồn thức ăn phong phú, đa dạng gồm thức ăn có nguồn gốc động vật như cá nhỏ, cá tạp, tôm, thịt trai, sò, trùn quế, giun đất và tận dụng ngô, lúa, hạt đậu nành, các loại bã đậu, rỉ mật đường, chế phẩm sinh học đem xay nghiền nhỏ, sau đó cho vào máy ép thành dạng viên nhỏ và cho ếch ăn hàng ngày. Nguồn thức ăn này vừa an toàn, sạch sẽ, tiết kiệm được từ 30 - 35% chi phí cho chăn nuôi. Bên cạnh đó, ông Hoá còn bổ sung thêm một số loại vitamin A, D, E, C và một số loại cám công nghiệp phối trộn theo tỷ lệ nhất định.

Mật độ thả ếch cũng quyết định đến việc sinh trưởng của ếch. Ảnh: T.P

Thời gian cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7 giờ sáng và 16 giờ chiều. Lượng thức ăn cần vừa đủ, khoảng 5 - 7% trọng lượng cơ thể ếch/ngày, không cho ăn quá no hoặc quá đói. “Mỗi ngày cho ăn 2 lần, lượng vừa đủ để ếch ăn hết, tránh dư thừa làm ô nhiễm nước. Nước nuôi luôn được thay 2 lần/ngày, kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học giúp môi trường trong lành. Quan trọng nhất là giữ nước sạch, cho ăn đúng giờ, đủ chất. Ếch mà khỏe thì nuôi nhàn lắm”, ông Hóa chia sẻ.

Ngoài ếch, kết hợp trồng lúa và nuôi cá, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín: Nước từ ao cá giàu dinh dưỡng tưới cho lúa, bùn ao và chất thải hữu cơ bón cho cây trồng, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường. Mỗi năm, mô hình cung ứng ra thị trường gần 15 tấn ếch thương phẩm và ếch giống. Với giá bán hiện tại 50.000 - 60.000 đồng/kg, mỗi năm, với sản lượng 12 tấn ếch thương phẩm, trừ chi phí trại ếch của ông lãi khoảng 400 - 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn có nguồn thu khoảng 120 triệu từ bán ếch giống.

Mỗi lứa nuôi kéo dài khoảng 100 ngày, từ lúc thả 100 con/kg đến khi đạt 4 - 5 con/kg. Ảnh: T.P



“Làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không thể trông chờ vào mấy vụ lúa nữa. Nếu biết tận dụng lợi thế đất đai, học hỏi kỹ thuật, dám đầu tư thì đất nào cũng có thể sinh lời”, ông Hóa cười hiền, đôi bàn tay rám nắng vẫn thoăn thoắt thay nước cho bể ếch.