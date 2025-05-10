Xã hội Nghệ An: Tiếp nhận 800 đơn vị máu tại ngày hội Hiến máu tình nguyện ở phường Hoàng Mai Sáng 5/10, UBND phường Hoàng Mai phối hợp với UBND phường Tân Mai và Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ hai phường Hoàng Mai, Tân Mai, cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, hàng trăm tình nguyện viên đã hăng hái đăng ký tham gia.

Rất đông người dân và cán bộ đảng viên tham gia hoạt động này. Ảnh:Thanh Yên

Các lực lượng tham gia gồm người dân, doanh nghiệp, công an, quân đội, giáo viên, đoàn viên thanh niên,...

Kết quả, chương trình đã tiếp nhận được hơn 800 đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong đợt vận động hiến máu 6 tháng cuối năm 2025. Ngày hội đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân với xã hội.

Chương trình đã tiếp nhận được hơn 800 đơn vị máu. Ảnh: Thanh Yên



Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực của các tập thể, cá nhân tham gia hiến máu, đồng thời khẳng định phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang trở thành nét đẹp văn hóa nhân ái trong đời sống cộng đồng.