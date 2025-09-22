Thời sự Phấn đấu hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Hoàng Mai II Chiều 22/9, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II. Ảnh: Trường Ca

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Mai I có tổng diện tích gần 265ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được gần 250ha, đạt hơn 93%; trong đó có hơn 230 ha đã được giao đất, cho thuê đất.

Dự án KCN Hoàng Mai II có tổng diện tích gần 335ha, hiện đã thu hồi hơn 90 ha; trong đó có gần 30ha đã được giao đất, cho thuê đất. Công tác GPMB hiện còn nhiều vướng mắc liên quan đến mật độ cây trồng; đền bù, hỗ trợ tài sản và tái định cư cho các hộ giãn dân; đền bù, hỗ trợ đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng, cho tặng đất sau ngày 01/7/2014; diện tích trồng cây hằng năm vượt hạn mức giao đất.

KCN Hoàng Mai II vừa xây dựng hạ tầng, vừa giải phóng mặt bằng những diện tích còn lại. Ảnh Trường Ca

Các dự án hạ tầng KCN Hoàng Mai II như: Hệ thống thoát nước quanh KCN, Hệ thống thoát nước từ hạ lưu hồ Đồi Tương về sông Hoàng Mai, tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 48D vào KCN Hoàng Mai II, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường phục vụ KCN đang gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chưa thể triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh giá cao nỗ lực của chính quyền địa phương, các sở, ngành và nhà đầu tư hạ tầng thời gian qua. Trong điều kiện bộn bề công việc, nhiều biến động khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác GPMB nói riêng và nhiệm vụ phát triển các KCN nói chung đã có bước tiến lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương và các KCN. Ảnh: Trường Ca



Để đảm bảo tốc độ phát triển của tỉnh, việc phát triển các KCN rất quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Hoàng Mai phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại đối với dự án KCN Hoàng Mai II; Phấn đấu bàn giao cơ bản diện tích KCN Hoàng Mai II trong năm 2025.

Đối với Dự án đường N3 nối Quốc lộ 1A vào KCN Hoàng Mai I, đồng chí Bùi Thanh An giao UBND phường Hoàng Mai tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB; đến ngày 30/11/2025 có kết quả rõ rệt, đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành theo kế hoạch vốn năm 2025 đã được UBND tỉnh chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trường Ca

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Trường Ca

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng giao Ban quản lý KKT Đông Nam và các sở, ngành liên quan phối hợp nhà đầu tư hạ tầng và phường Hoàng Mai khẩn trương xử lý các khó khăn vướng mắc liên quan để hoàn thành các hạng mục, dự án theo tiến độ đề ra. Đề nghị Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt hoàn thiện hạ tầng các KCN, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp tuyển dụng lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.