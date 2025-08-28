Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc làm việc giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường băng Sân bay Vinh; cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 Chiều 28/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp về tình hình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương liên quan và Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các dự án trọng điểm có tính chất động lực

Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc làm việc là bàn giải pháp giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh của Sân bay Vinh thêm 600m, nâng tổng chiều dài lên 3.000m; đồng thời, xây dựng các đường lăn chờ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng và đã được ACV gửi đề xuất đến tỉnh Nghệ An ngày 11/8/2025.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo tiến độ GPMB các dự án. Ảnh: Thành Duy

Theo kế hoạch, tiến độ thực hiện gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III/2025; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý IV/2025; thi công hoàn thành trong 6 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đất phải GPMB khoảng 41,28 ha với kinh phí dự kiến hơn 265 tỷ đồng.

Khảo sát thực tế cho thấy một số vướng mắc lớn cần giải quyết. Cụ thể, 7,01 ha đất trống phía đầu đường cất, hạ cánh hiện do Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Vinh quản lý nhưng chưa có chủ trương của Bộ Quốc phòng về việc bàn giao cho địa phương.

Đài K1 diện tích 0,86 ha nằm trong phạm vi lắp đặt giàn đèn tiếp cận cũng cần được xin ý kiến Bộ Quốc phòng để di dời, bố trí đất xây dựng mới trước khi bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, 1,49 ha đất trong bờ rào bảo vệ đường cất, hạ cánh hiện đang có tranh chấp giữa UBND phường Vinh Hưng và các hộ dân, cần được xử lý dứt điểm.

Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngoài dự án kéo dài đường cất, hạ cánh, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đang triển khai 3 dự án trọng điểm tại Sân bay Vinh gồm: Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; cải tạo Nhà ga hành khách T1 và cải tạo đường cất, hạ cánh hiện hữu với tổng mức đầu tư hơn 925 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt tại cuộc làm việc đã báo cáo tiến độ 3 dự án đang triển khai tại Sân bay Vinh và khẳng định ACV đã bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính cho cả 3 dự án hiện hữu cũng như dự án kéo dài đường cất, hạ cánh. Ông cho biết, mục tiêu là đến ngày 19/12/2025, đưa Sân bay Vinh vào khai thác trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Để đạt được tiến độ này, lãnh đạo ACV đề nghị khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan và công tác GPMB triển khai dự án kéo dài đường cất, hạ cánh, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác; trong đó, cần ưu tiên GPMB đối với diện tích phục vụ thi công đoạn kéo dài đường cất, hạ cánh để đảm bảo kịp tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã nghe tiến độ Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn. Đây là dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 10,69 km, đi qua địa bàn các xã: Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An.

Dự án được khởi công tháng 3/2025 và mục tiêu hoàn thành năm 2025. Quy mô xây dựng, đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang gồm 4 làn xe theo tiêu chuẩn bề rộng nền đường 21,5m.

Đến nay, toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB, chi trả tiền và GPMB được 5,6/10,7 km, đạt 52,33%, cơ bản hoàn thành đất nông nghiệp; còn lại 5,1 km/542 hộ (đoạn qua đất ở, đất vườn gắn liền với đất ở), UBND các xã đang tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể.

Lãnh đạo xã Kim Liên báo cáo tiến độ GPMB Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đoạn qua địa phương. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc hiện nay chủ yếu là các hộ dân bị ảnh hưởng đang sinh sống và kinh doanh nằm dọc hai bên mặt đường của Quốc lộ 46 (đất có giá trị sinh lợi cao), do đó, công tác GPMB, thu hồi và tổ chức tái định cư sẽ mất nhiều thời gian.

Trước đây, Quốc lộ 46 đã mở rộng một số đoạn, nay rất khó xác định phạm vi đã thu hồi, bồi thường (do đo đạc bằng phương pháp thủ công). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ chưa có hình thể nên không có cơ sở xác định diện tích đất ở được bồi thường.

Tập trung cao công tác GPMB các dự án giao thông trọng điểm

Kết luận cuộc làm việc, liên quan đến dự án kéo dài đường cất, hạ cánh thêm 600m, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo GPMB dự án, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm Trưởng ban.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 8/2025; đồng thời, chuẩn bị trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu tháng 9/2025 dự thảo Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đối với diện tích 7,01 ha đất trống phía đầu đường cất, hạ cánh hiện do Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Vinh quản lý nhưng chưa có chủ trương bàn giao, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng tạm giao để phục vụ thi công, trước mắt bàn giao cho thi công, sau đó mới bàn giao chính thức.

Về việc nắn dòng sông Rào Trường phục vụ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn phương án tối ưu nhằm giảm chi phí bồi thường GPMB, tiết kiệm thời gian thực hiện trong tổng thể dự án.

Người đứng đầu UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp triển khai công tác GPMB; chủ động kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất, giải quyết tranh chấp hiện hữu, phối hợp với ACV trong việc xác định ranh giới, mốc giới dự án, bố trí kinh phí thực hiện GPMB…

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chia sẻ với các địa phương khi gặp không ít khó khăn do chính sách bồi thường, GPMB có sự thay đổi, cộng thêm tác động của thiên tai và giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã đánh giá là đang chậm tiến độ. Song thực tế, vướng mắc cơ bản không nhiều, chủ yếu liên quan thủ tục giấy tờ, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể để các xã thực hiện, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, vừa tránh phát sinh khiếu nại.

Rút kinh nghiệm từ việc triển khai đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Nam Đàn (cũ) với tiến độ thi công kỷ lục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để nhanh chóng ổn định.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Bí thư Đảng ủy xã trong việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Trường hợp cần thiết, các xã có điều kiện nên thành lập Ban Quản lý dự án để trực tiếp thực hiện công tác GPMB.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 9/2025 phải bàn giao mặt bằng phần đã hoàn tất thủ tục; những nơi còn vướng mắc còn lại phải xử lý dứt điểm và bàn giao trong tháng 10/2025. Các đơn vị hạ tầng như viễn thông, cấp nước… cần chủ động phối hợp, tận dụng thời điểm nhà thầu thi công đến đâu thì khẩn trương di dời, lắp đặt đến đó.

Ban Quản lý Dự án 85 cần tăng cường nhân lực phối hợp cùng địa phương trong công tác kiểm đếm, tuyên truyền, để có mặt bằng đến đâu, triển khai thi công đến đó.

Đặc biệt, lực lượng Công an sẽ tham gia đồng hành, cùng địa phương rà soát hồ sơ bồi thường, GPMB. Trường hợp chính sách đã được thực hiện đầy đủ nhưng người dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng thì sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ thi công.