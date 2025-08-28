Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra khôi phục điện sau bão số 5 trong đêm Tối muộn ngày 27/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đi kiểm tra thực tế việc cung ứng điện trở lại tại một số địa điểm trọng yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An tối 25/8, để lại những thiệt hại lớn cho hạ tầng, đặc biệt là hệ thống điện. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có khoảng 1.885 cột điện bị đổ, gãy; hàng chục ngàn mét dây dẫn bị đứt, gây mất điện diện rộng tại nhiều khu vực.

Ước tính tổng thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn tỉnh lên tới khoảng 1.421 tỷ đồng, trong đó riêng ngành điện là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong suốt những ngày sau bão, nhiều địa bàn, đặc biệt là các bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An, đơn vị phải vận hành máy phát điện liên tục để phục vụ công tác điều trị, cấp cứu. Điều này vừa làm tăng chi phí vận hành, vừa tạo áp lực lớn cho đội ngũ y tế trong bối cảnh bệnh nhân đông, nhu cầu sử dụng điện cho máy móc, thiết bị y tế rất cao.

Đến 22h ngày 27/8, với sự nỗ lực của ngành Điện, Bệnh viện Ung bướu tỉnh đã chính thức được cấp điện lưới trở lại.

Có mặt tại thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trực tiếp nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo về tình hình hoạt động trong những ngày mất điện; đồng thời đến phòng cấp cứu thăm hỏi, động viên bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ.

TS.BS Phạm Vĩnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về hoạt động của Bệnh viện. Ảnh: Thành Duy

Chứng kiến bệnh viện được kết nối lại nguồn điện ổn định, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự yên tâm, đồng thời nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để cơ sở y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khám chữa bệnh, cứu chữa người dân.

Đồng chí gửi gắm lời động viên đến tập thể y bác sĩ tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn để chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Việc đảm bảo cung cấp điện ổn định tạo điều kiện để Bệnh viện Ung bướu tỉnh Nghệ An chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Ảnh: Thành Duy

Từ thực tế tại bệnh viện, người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý ngành điện tiếp tục ưu tiên bảo đảm cung ứng điện cho các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn, nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là các bệnh nhân hiểm nghèo.

Được biết, ngay sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố, tổ chức lực lượng và phương tiện khắc phục thiệt hại. Tất cả cán bộ, công nhân được huy động ngày đêm bám địa bàn, chạy đua với thời gian nhằm mục tiêu ưu tiên khôi phục hệ thống lưới điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi, động viên người nhà bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Không chỉ huy động lực lượng tại chỗ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng kịp thời tăng cường nhân lực, phương tiện hỗ trợ Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục sự cố.

Gần 540 cán bộ, công nhân thuộc các Công ty Điện lực Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Sơn La, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị… đã được điều động đến hiện trường. Cùng với con người là hệ thống thiết bị, phương tiện chuyên dụng, vật tư cần thiết được mang vào, tạo thêm sức mạnh tổng lực cho công tác khắc phục.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh cho biết, với sự chi viện của các đơn vị bạn, Điện lực Nghệ An đang nỗ lực cao nhất, phấn đấu đến hết ngày 28/8 cơ bản khôi phục cung cấp điện trên toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh về việc nhanh chóng khôi phục điện đảm bảo các điều kiện cho phục hồi kinh tế - xã hội sau bão. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa điểm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành điện.

Đồng chí biểu dương sự chủ động, quyết liệt của Công ty Điện lực Nghệ An, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự phối hợp của các đơn vị bạn cùng sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc nhanh chóng khôi phục điện cho các cơ sở ưu tiên, cho nhân dân và doanh nghiệp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm với dân, vừa đảm bảo các điều kiện cho phục hồi kinh tế - xã hội sau bão.

Đồng chí đề nghị ngành điện tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương, xử lý dứt điểm các sự cố còn tồn tại, hoàn thành mục tiêu cung cấp điện trở lại cho toàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, cần tính toán giải pháp lâu dài để hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho nhân dân.