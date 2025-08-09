Pháp luật Mức hưởng hỗ trợ chi phí mai táng là bao nhiêu theo quy định mới nhất? Trình tự thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng đối với người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là gì? Mức hưởng hỗ trợ chi phí mai táng là bao nhiêu theo quy định mới nhất? Vấn đề quan tâm của bà Nguyễn Thị Hoài (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ khoản 3, Điều 5, Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định như sau:

Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hoặc người đã có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đủ điều kiện hưởng nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chưa ban hành quyết định hường trợ cấp hưu trí xã hội khi chết thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo mức quy định tại khoản 2, Điều 11, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng, mai táng phí quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

3. Trình tự thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng

a) Tổ chức, cá nhân lo mai táng cho đối tượng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

(1) Tổ chức, cá nhân lo mai táng cho đối tượng có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP gửi trực tiếp hoặc qua tổ chức bưu chính hoặc trên môi trường mạng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

(2) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trên tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 20/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1, Nghị định 76/2024/NĐ-CP.

Căn cứ quy định định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 20/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1, Điều 1, Nghị định 76/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2024 thì Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 là 500.000 đồng/tháng.

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Như vậy, mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trên tối thiểu bằng 20 x 500.000 đồng = 10.000.000 đồng.

Lưu ý: Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định 176/2025/NĐ-CP được hỗ trợ chi phí mai táng, mai táng phí quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.