Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi

PV 15/08/2025 15:04

Bà N.T.L (trú tại xã Nghi Lộc) hỏi: Tôi năm nay 75 tuổi, không có lương hưu hay khoản trợ cấp nào khác. Tôi nghe nói người cao tuổi có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, điều này có đúng không? Tôi cần làm thủ tục gì để được hưởng khoản trợ cấp này?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng lương hưu hoặc bất kỳ khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nào (trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ); và có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

6.jpg
Ảnh minh họa.

Ngoài ra, công dân từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi, nếu thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, đồng thời đáp ứng hai điều kiện còn lại nêu trên (không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội và có văn bản đề nghị), thì cũng được xem xét để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025, mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp xem xét hỗ trợ thêm cho người được hưởng trợ cấp.

Về thủ tục, người có nhu cầu hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần nộp văn bản đề nghị theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP) đến UBND cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ tổ chức xác minh, xác thực thông tin của người đề nghị trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu đủ điều kiện theo quy định, UBND xã sẽ ra quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng. Thời điểm bắt đầu được hưởng trợ cấp được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định.

      Pháp luật
      Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi

