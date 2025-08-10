Pháp luật Tổ chức đang sử dụng đất muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì cần chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì? Theo quy định mới nhất thì tổ chức đang sử dụng đất muốn làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì cần chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ gì?. Vấn đề quan tâm của bà Lê Thu Hương (xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ tiểu 6 Mục B Phần II Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3380/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hiệu lực từ 25/8/2025), quy định thủ tục “Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với tổ chức đang sử dụng đất”.

Theo đó, hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Sơ đồ hoặc bản trích lục bản đồ địa chính, mảnh trích đo thửa đất (nếu có).

Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất theo Mẫu số 15d ban hành kèm theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP.

Quyết định hoặc văn bản giao đất, giao cơ sở nhà đất, công trình quốc phòng, an ninh được cấp thẩm quyền phê duyệt (áp dụng cho các đơn vị quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý).

Văn bản về việc đại diện hợp pháp, trong trường hợp làm thủ tục qua người đại diện.

Văn bản thỏa thuận cấp chung một Giấy chứng nhận nếu có nhiều tổ chức cùng quyền sử dụng, cùng quyền sở hữu.

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ về miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Hồ sơ thiết kế hoặc văn bản nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng, trong trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.

Như vậy, kể từ ngày 25/8/2025, tổ chức khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu phải chuẩn bị đầy đủ 08 loại giấy tờ nêu trên để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Có thể thấy, so với trước đây, quy định mới đã chi tiết và chặt chẽ hơn. Tổ chức khi đi làm thủ tục sổ đỏ lần đầu sẽ không còn lo cảnh “bị trả hồ sơ vì thiếu giấy tờ”, bởi danh mục giấy tờ đã được quy định rất rõ ràng. Điểm đáng chú ý là lần này Nhà nước yêu cầu phải có báo cáo rà soát hiện trạng đất và bổ sung hồ sơ thiết kế, nghiệm thu công trình (nếu có), giúp việc cấp sổ đỏ minh bạch và đúng thực tế hơn.