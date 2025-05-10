Pháp luật Nghệ An: Giông lốc mạnh bất ngờ cuốn mái tôn bay ra giữa Quốc lộ 1A Khoảng 16h30 chiều 5/10, một trận giông lốc mạnh bất ngờ xảy ra tại khu vực xã Nghi Lộc, Nghệ An khiến mái tôn từ công trình ven đường bị gió cuốn bay ra giữa Quốc lộ 1A, đoạn gần Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Giông lốc làm mái tôn bay ra giữa Quốc lộ 1A, ô tô thoát nạn trong gang tấc. Clip: CSCC

Tấm tôn lao vút ra đường, va quệt vào một chiếc ô tô Kia Morning màu đỏ đang di chuyển theo hướng Bắc – Nam. Rất may, cú va chạm không gây thiệt hại nghiêm trọng, tài xế và phương tiện đều an toàn.

Mái tôn chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Ảnh: CSCC

Sự cố khiến tuyến Quốc lộ 1A, chiều từ xã Nghi Lộc vào TP. Vinh cũ, bị ùn tắc kéo dài.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với xe cẩu để di dời mái tôn và giải tỏa ùn tắc.