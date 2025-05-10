Xã hội Nghệ An: Giông lốc làm sập nhà dân ở xã biên giới Thông Thụ Vào lúc 14h chiều nay (5/10), tại xã Thông Thụ xảy ra trận mưa to kèm giông lốc kéo dài gần 30 phút.

Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà của hộ ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt. Mưa lốc còn làm tốc mái nhiều hộ trên địa bàn xã Thông Thụ.

Trận giông lốc kéo dài 30 phút tại địa bàn xã Thông Thụ. Ảnh: Xã Thông Thụ cung cấp

Giông lốc đã làm sập 2 căn nhà. Ảnh: Xã Thông Thụ cung cấp

Trước mắt, để ổn định cuộc sống của người dân, Ban quản lý bản Mường Piệt đã bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho bà con và có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời.