Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Nghệ An: Giông lốc làm sập nhà dân ở xã biên giới Thông Thụ

Nguyễn Nam - Hoài Thu 05/10/2025 17:34

Vào lúc 14h chiều nay (5/10), tại xã Thông Thụ xảy ra trận mưa to kèm giông lốc kéo dài gần 30 phút.

Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà của hộ ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt. Mưa lốc còn làm tốc mái nhiều hộ trên địa bàn xã Thông Thụ.

lốc 4
Trận giông lốc kéo dài 30 phút tại địa bàn xã Thông Thụ. Ảnh: Xã Thông Thụ cung cấp
lốc 1
Giông lốc đã làm sập 2 căn nhà. Ảnh: Xã Thông Thụ cung cấp

Trước mắt, để ổn định cuộc sống của người dân, Ban quản lý bản Mường Piệt đã bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho bà con và có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn hiện vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo từ ngày mồng 6 đến đêm mùng 7/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc có nơi trên 100mm như các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong… Trong mưa có thể có giông, lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bão số 11 tiến sát đất liền, gió giật cấp 16

Bão số 11 tiến sát đất liền, gió giật cấp 16

6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 300 hộ dân thiệt hại nặng

Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 300 hộ dân thiệt hại nặng

Nghệ An: Cây cao su bị đổ gãy hàng loạt do giông lốc bất ngờ, giá bán ngang củi đun

Nghệ An: Cây cao su bị đổ gãy hàng loạt do giông lốc bất ngờ, giá bán ngang củi đun

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Nghệ An: Giông lốc làm sập nhà dân ở xã biên giới Thông Thụ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO