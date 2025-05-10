Nghệ An: Giông lốc làm sập nhà dân ở xã biên giới Thông Thụ
Vào lúc 14h chiều nay (5/10), tại xã Thông Thụ xảy ra trận mưa to kèm giông lốc kéo dài gần 30 phút.
Gió lốc đã làm sập 2 căn nhà của hộ ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền ở bản tái định cư Pù Xai Cáng, bản Mường Piệt. Mưa lốc còn làm tốc mái nhiều hộ trên địa bàn xã Thông Thụ.
Trước mắt, để ổn định cuộc sống của người dân, Ban quản lý bản Mường Piệt đã bố trí chỗ ăn, ở tạm thời cho bà con và có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn hiện vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.
Dự báo từ ngày mồng 6 đến đêm mùng 7/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60mm, riêng vùng Tây Bắc có nơi trên 100mm như các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong… Trong mưa có thể có giông, lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ