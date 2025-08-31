Xã hội Vụ 4 thi thể trôi dạt ở lòng hồ thủy điện: Xã Thông Thụ sẽ làm việc với chính quyền địa phương của Lào Xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An), vừa có văn bản đề nghị được tổ chức cuộc làm việc với chính quyền huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, để trao đổi, thống nhất hướng xử lý lâu dài đối với 4 thi thể phát hiện trôi dạt trên lòng hồ thủy điện, do nghi từ các nghĩa địa bị sạt lở ở bên kia biên giới.

Ngày 31/8, một lãnh đạo xã Thông Thụ cho biết, liên quan đến 4 thi thể được phát hiện trên lòng hồ thủy điện Hủa Na, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm tử thi, lấy mẫu để sau này phục vụ việc xác định danh tính, chính quyền địa phương đã tạm thời tổ chức chôn cất. Do phần lớn thi thể đã phân hủy nặng, nên chỉ mới xác định được 1 thi thể là giới tính nữ.

"Địa phương cũng nhận định, khả năng còn có nhiều thi thể khác cũng trôi dạt trên lòng hồ nên đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục kiểm tra, rà soát trên khu vực", lãnh đạo xã Thông Thụ nói và cho hay, do nhận định các thi thể này có yếu tố nước ngoài, nên địa phương cũng đã có văn bản gửi Sở Ngoại vụ để xin ý kiến chỉ đạo.

Lòng hồ thủy điện Hủa Na. Ảnh: Tiến Hùng

Theo lãnh đạo xã Thông Thụ, trước ảnh hưởng của bão số 5, lượng nước thượng nguồn các sông, suối đồ về địa bàn tăng đột biến; đặc biệt, Thủy điện Nậm Săm (Lào) thực hiện xả lũ, đã khiến gia tăng dòng chảy về hạ lưu sông Chu (lưu vực hồ Thủy điện Hủa Na).

Từ ngày 26-29/8/2025, trên địa bàn xã Thông Thụ đã liên tiếp phát hiện 4 thi thể trôi dạt ở lòng hồ Thủy điện Hủa Na. Trong đó, có 1 thi thể trong quan tài gỗ có chữ Lào. Hiện UBND xã Thông Thụ đã tổ chức chôn cất cả 4 thi thể theo quy định.

"Qua nắm bắt thông tin, tại khu vực biên giới Lào - Việt Nam, sát địa phận xã Thông Thụ, đã xảy ra lũ ống, lũ quét qua khu vực nghĩa địa của 2 bản là bản Tầu và bản Na Say, huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Theo nhận định, khả năng còn có nhiều thi thể trôi dạt về khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na", lãnh đạo xã Thông Thụ nói.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã Thông Thụ đề nghị được tổ chức cuộc làm việc với chính quyền huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn, để trao đổi, thống nhất hướng xử lý lâu dài đối với sự việc nêu trên. Vì vậy, xã Thông Thụ đề nghị Sở Ngoại vụ xem xét, cho ý kiến và hướng dẫn quy trình, thủ tục để UBND xã Thông Thụ thực hiện đúng quy định.