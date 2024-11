Xã hội Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chung vui ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân xã Thông Thụ Sáng 8/11, bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ công bố Quyết định công nhận Bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Người dân bản Ăng Đừa vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ công bố Quyết định công nhận Bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên

Tham dự ngày hội cùng bà con bản Ăng Đừa xã Thông Thụ, có các đồng chí: Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trương Minh Cương - Bí thư Huyện uỷ Quế Phong; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Bản Ăng Đừa có 120 hộ, với 526 nhân khẩu, thuộc 2 dân tộc Thái và Kinh, trong đó người dân tộc Thái chiếm 99,62%.

Đồng chí Phan Đại Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Quế Phong trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà văn hoá bản Ăng Đừa. Ảnh: Trọng Kiên

Chi ủy, chi bộ bản thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân phát huy nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống. Người dân bản Ăng Đừa đã luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.

Trong phát triển kinh tế, bản Ăng Đừa đã tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, bảo tồn, phát triển và khai thác có hiệu quả các loại cây dược liệu dưới tán rừng; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển nuôi cá ao, lòng hồ. Thời điểm này, bản có gần 70% số hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn là 318 con; 40 lồng cá.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện uỷ Quế Phong trao Bằng công nhận Bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và tặng hoa chúc mừng bản Ăng Đừa nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Trọng Kiên

Người dân luôn quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều hoạt động sôi nổi. Chất lượng gia đình văn hoá không ngừng được nâng lên.

Năm 2024, bản có 109 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, chiếm tỷ lệ 90,83%... Ở bản, công tác khuyến học – khuyến tài được chăm lo. 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi; không có con em bỏ học giữa chừng; 100% trẻ được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Ăng Đừa. Ảnh: Trọng Kiên

Trong những năm qua, người dân bản Ăng Đừa đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quốc phòng. Tại đây, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân được hòa giải kịp thời. Bản không có người nghiện ma túy và tụ điểm ma túy, cờ bạc, mại dâm...

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, năm qua, nhân dân bản đã đóng góp hơn 300 ngày công cùng hơn 250 triệu đồng để xây dựng các công trình.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân bản Ăng Đừa. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của nhân dân bản Ăng Đừa.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị: Thời gian tới, cán bộ và nhân dân bản tiếp tục phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đồng chí Phan Đại Nghĩa trao tặng cơ sở vật chất nhà văn hoá cho bản Ăng Đừa. Ảnh: Trọng Kiên

Cấp ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể bản Ăng Đừa làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của bản. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Chi bộ đảng cần nêu cao vai trò lãnh đạo. Mặt trận cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên tham gia.

Trước mắt, cần tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại năm 2024; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.