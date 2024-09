Nghệ An cuối tuần

Xã hội Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 – 10/9/2024), đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An về phát huy vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Mai Hoa (Thực hiện) • 09/09/2024

Phóng viên: Thưa đồng chí! một trong những chức năng, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển quê hương, đất nước. Vai trò này đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Nghệ An phát huy như thế nào để chăm lo cuộc sống cho nhân dân?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Thực tiễn đấu tranh cách mạng và xây dựng, phát triển đất nước, quê hương đã chứng minh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô tận, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Điều này tiếp tục được chứng minh trong thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở Nghệ An thời gian qua.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, phải thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nhờ sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng hưởng với sự sáng tạo, tận tụy, cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đã tạo nên sự gắn kết cộng đồng, khát vọng vươn lên trong nhân dân cùng “đồng cam, cộng khổ”, “chia ngọt, sẻ bùi” vượt quá khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch. Từ trong đại dịch Covid-19 đã chứng minh, càng khó khăn càng sáng tạo, càng khó khăn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được củng cố, phát huy; càng khó khăn chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “đoàn kết”, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tiếp nhận trang thiết bị vật tư y tế và hàng hóa do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Trung Thành

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế; đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đối với việc làm, thu nhập của người dân. Mặc dù còn khó khăn chung về nhiều mặt, nhưng kết quả kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội hóa qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An của nhiệm kỳ qua đạt gần 5.625,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy về kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, chỉ 1 năm, toàn tỉnh đã hoàn thành 8.626 ngôi nhà; đưa tổng số hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở được vào nhà ở mới trong 5 năm lại nay là 13.385 nhà (đạt 267,7%) so với chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024, trở thành một kỳ tích, được đại hội đánh giá là “nhiệm kỳ của an cư lạc nghiệp”, giúp cho các hộ nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống, tập trung lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đây chính là những con số biết nói, thể hiện truyền thống của người dân xứ Nghệ “rằng qua cơn hoạn nạn, ta mới hiểu lòng nhau”; thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước đối với quê hương Bác Hồ và thể hiện tình cảm của những người luôn yêu quý Nghệ An vô điều kiện; là kết quả của lòng dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Cán bộ Mặt trận xã Tam Quang (huyện Tương Dương) và cán bộ BĐBP trao hỗ trợ tiền làm nhà cho người dân; Ủy ban MTTQ xã Phúc Thành (Yên Thành) và Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông huy động sức dân hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo. Ảnh: Mai Hoa - CSCC

Nhiều hoạt động an sinh xã hội cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp Nghệ An triển khai có hiệu quả trên cơ sở tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình như chương trình “Tết vì người nghèo” hàng năm đã huy động nguồn lực khá lớn, đảm bảo 100% hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh đều có Tết. Hoạt động xây dựng Quỹ Vì người nghèo được cả xã hội quan tâm đóng góp nguồn lực dành hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội.

Chỉ tính trong 5 năm gần đây (2019 - 2024), từ nguồn Quỹ Vì người nghèo huy động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho 1.878 hộ nghèo; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 7.851 hộ nghèo; 12.944 người nghèo được hỗ trợ khám chữa bệnh; 42.497 học sinh được hỗ trợ học tập; hỗ trợ hàng nghìn hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục các công trình dân sinh bị hư hỏng…

Gần 141 tỷ đồng ủng hộ Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024 của Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Phóng viên: Thưa đồng chí, cùng với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chăm lo cuộc sống cho người nghèo, người yếu thế, khó khăn trong tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã triển khai những phong trào, cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn nội dung này?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Thời gian qua, từ vùng núi cao, biên giới đến đồng bằng, miền biển, nơi nào có khó khăn, nơi nào còn hộ nghèo, đối tượng yếu thế, nơi nào có thiên tai, dịch bệnh… là nơi đó có dấu chân của “sắc vàng Mặt trận” và các tổ chức thành viên. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng đã tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận các cấp tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình “dân vận khéo” cùng với hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Nghi Lộc nắm bắt tình hình nhân dân và tiếp thu ý kiến cử tri huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được Mặt trận Tổ quốc các cấp Nghệ An triển khai sáng tạo, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận cùng với Ban cán sự khối, xóm, bản, khu dân cư “đi từng ngõ, đến từng nhà” miệt mài, cần mẫn để tuyên truyền, vận động, tạo sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thành quả của những cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, chính là sự đổi thay hoàn toàn diện mạo của các huyện, thành, thị trong tỉnh trên tất cả các phương diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, vượt lên những khó khăn, thách thức, kiên trì, tăng tốc bứt phá và tiếp tục đổi mới, phát triển. Riêng kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Huy động sức dân làm giao thông nông thôn ở các huyện Hưng Nguyên và Thanh Chương; Cán bộ MTTQ tỉnh và huyện Đô Lương giám sát và tìm hiểu sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM. Ảnh: Mai Hoa

Phóng viên: Hiện nay, đất nước và quê hương Nghệ An đang đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn, nhanh hơn và bền vững hơn. Để tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đang xác định rõ trách nhiệm của mình như thế nào trong “câu chuyện” này, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh: Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Người, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của cách mạng là sự đồng sức, đồng lòng của toàn dân, là sự đoàn kết “muôn người như một” dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, lời hiệu triệu của đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tiền hô, hậu ủng; nhất hô, bá ứng; trên dưới đồng lòng; dọc ngang thông suốt” đã trở thành hành trang cho mỗi chúng ta trong từng cử chỉ, việc làm và hành động. Với thông điệp “5 thật” hết sức chân tình, mộc mạc mà sâu sắc của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029: “Nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật”, sẽ luôn là “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ Mặt trận thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đi từ suy nghĩ đến hành động, tất cả vì nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh và cán bộ Mặt trận tỉnh, huyện tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Chính vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp - biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục xác định rõ trách nhiệm “nòng cốt” của mình với vai trò “cầu nối” tin cậy, gắn kết mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị dành cho Nghệ An, thực hiện bằng được lời căn dặn của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phải bước thật mạnh, tiến thật xa/ Nghệ An như thế mới là Nghệ An”. Để làm được điều này, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên số 1 là tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, gắn với tổ chức các phong trào, cuộc vận động thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội cùng chung sức, đồng lòng thực hiện.

Với niềm tin mạnh mẽ vào sự đổi mới hoạt động của Mặt trận và truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng vươn lên của nhân dân và cả hệ thống chính trị; nhất là tinh thần “đứng đầu dậy trước” của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ mãi là “Ngọn lửa thiêng cách mạng” tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, vững bước trong công cuộc đổi mới và hội nhập; xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; sớm hiện thực hóa “khát vọng Sông Lam” thành “kỳ tích Sông Lam”, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ, hòa cùng với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc; xứng đáng với danh hiệu Nghệ Tĩnh đỏ, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!