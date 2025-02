Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong

Sức khỏe Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong Các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Công an tỉnh đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người.

Chiều 22/2, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Các bác sĩ tiến hành khám bệnh cho người dân xã Thông Thụ. Ảnh: Hồ Hà

Thông Thụ là xã vùng cao, biên giới của huyện Quế Phong, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Đời sống người dân xã còn gặp nhiều khó khăn. Toàn xã có 8 bản với 1.158 hộ, 5.123 khẩu, phần đa là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống người dân xã gặp nhiều khó khăn. Hầu hết thanh niên ở xã đều đi làm ăn xa...

Cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Hồ Hà

Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thông Thụ lần này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên 2025 và 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025) của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ban Thanh niên Công an tỉnh và Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An.

Đã có hơn 300 người dân được khám, cấp thuốc và tư vấn sức khoẻ tại chương trình. Ảnh: Hồ Hà

Tại chương trình, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Công an tỉnh đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe các bệnh về tim mạch, xương khớp, cao huyết áp… và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân. Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Ban Thanh niên Công an tỉnh, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Hồ Hà

Được biết, thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thường xuyên tổ chức các hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các xã nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt khám này, rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo được chẩn đoán, phát hiện, chuyển tuyến điều trị kịp thời./.