Xã hội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát động ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2025 Sáng 8/1, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức lễ phát động ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2025.

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ 2025 của của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; để giúp đỡ người nghèo vui Xuân, đón Tết, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tổ chức lễ phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện phát huy tinh thần tương thân, tương ái chung tay ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo đón Tết cổ truyền. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nêu rõ: Trong những năm qua, song song với việc tập trung phát triển chuyên môn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng đến người nghèo, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo, nhân dân xã nghèo, cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn…

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng quà trị giá 25 triệu đồng cho người nghèo xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn đón Tết. Ảnh: Thành Chung

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, số tiền viên chức, người lao động Bệnh viện ủng hộ các hoạt động xã hội là hơn 2 tỷ đồng. Với số tiền này, Bệnh viện đã thực hiện sửa chữa, xây mới 16 ngôi nhà cho các đối tượng chính sách, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; giúp đỡ các hộ nghèo, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo 2025. Ảnh: Thành Chung

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương đã kêu gọi các khoa, phòng, trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo tỉnh Nghệ An được đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm, đầy đủ hơn, sớm khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo 2025. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ phát động, các cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện quyên góp, ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2025. Tổng số tiền thu được tại buổi lễ là 350 triệu đồng.