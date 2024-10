Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não Ngày 1/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện lấy, ghép tạng từ người cho chết não. Đây là lần thứ 2 bệnh viện tiến hành lấy, ghép tạng từ người cho chết não.

Trước đó, ngày 30/9, bệnh nhân nam (36 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) bị tai nạn giao thông do tự ngã, gia đình nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Dù được các y, bác sĩ điều trị tích cực nhưng tổn thương não vẫn không hồi phục.

Các y, bác sĩ thông báo về tình trạng chết não của bệnh nhân và tư vấn cho người nhà bệnh nhân về nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến mô, tạng sau khi chết/chết não. Gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến đa tạng. Ghi nhận những ý nghĩa cao đẹp của gia đình người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiến hành các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo lên Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Ê-kíp bác sĩ tưởng niệm người hiến trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thành Cường

Sáng 1/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hai đơn vị này đã cử các ê-kíp về hỗ trợ hồi sức chết não, chẩn đoán chết não và cùng các ekip Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai lấy đa tạng (thận, gan, tim, giác mạc) từ bệnh nhân chết não và tiến hành ghép thận cho 2 bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối đang điều trị chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Đồng thời, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã nhanh chóng vận chuyển các tạng đến các bệnh viện khác để ghép cho người bệnh theo điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

“ Đây là dấu mốc hết sức ý nghĩa, thể hiện trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ của bệnh viện khi làm chủ được kỹ thuật ghép thận cũng như các kỹ thuật chuyên sâu khác. Bác sĩ Chuyên khoa II Trịnh Xuân Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Để đạt được việc này, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch để triển khai, thực hiện tốt phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong đó có ghép tạng. Cụ thể, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đầu tư, sửa chữa các phòng mổ để phù hợp công năng của ghép tạng. Đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu trong vấn đề ghép tạng.

Đây là lần thứ 2 bệnh viện tiến hành lấy, ghép tạng từ người cho chết não. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, chú trọng đến việc đào tạo cán bộ, bác sĩ để triển khai 2 kỹ thuật ghép tạng là ghép thận và ghép gan. Bên cạnh việc này, bệnh viện làm rất tốt công tác tư vấn cho người dân và tiếp cận các bệnh nhân chết não tiềm năng để làm tốt công tác vận động.

Ngoài kỹ thuật ghép tạng, bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật mổ nội soi, mổ robot và ứng dụng công nghệ AI trong công tác phẫu thuật. Phát triển lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm cũng như triển khai kỹ thuật ECMO tim phổi, triển khai kỹ thuật lọc máu, hạ thân nhiệt…