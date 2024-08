Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An can thiệp nút mạch não bằng vòng xoắn kim loại cho bệnh nhân Phương pháp nút mạch não bằng vòng xoắn kim loại (coil) là kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến Trung ương trong lĩnh vực can thiệp thần kinh sọ não. Hiện nay, kỹ thuật này đang được triển khai tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và mang lại cơ hội sống, hồi phục hoàn toàn cho nhiều trường hợp phình động mạch não phức tạp.

Ngày 23/7/2024, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân L.T.S (49 tuổi), ở huyện Yên Thành, vào viện với lý do đau đầu, chóng mặt. Bệnh nhân có tiền sử phình mạch máu não, được phát hiện trước đó 1 tháng.

Ê - kíp gồm Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Long và các nhân viên y tế khác của Trung tâm Đột quỵ thực hiện can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: BVHNĐK NA cung cấp

Cách 4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân ở nhà xuất hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn song không nôn, không sốt. Bệnh nhân đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành và được chẩn đoán phình động mạch cảnh trong trái. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để được điều trị tiếp.

Sau khi thăm khám và làm đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán phình động mạch cảnh trong trái/tăng huyết áp. Ngày 25/7/2024, bệnh nhân được chụp động mạch não số hóa xóa nền (DSA) có túi phình đoạn mắt động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,5x4 mm, cổ 3,2 mm.

Hình ảnh túi phình đoạn mắt động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,5x4 mmm, cổ 3,2 mm. Ảnh BVHNĐK NA cung cấp

Chụp động mạch não số hóa xóa nền là một kỹ thuật hình ảnh y tế tiên tiến sử dụng tia X để tạo ra những hình ảnh chi tiết, rõ nét về hệ thống mạch máu não. Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến mạch máu não cho bệnh nhân. Ở Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là bệnh viện đầu tiên sử dụng và thực hiện kỹ thuật này thường quy, giúp chẩn đoán và điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân.

Ngày 29/7/2024, bệnh nhân đã được tiến hành can thiệp nút coil túi phình. Ê-kíp can thiệp gồm Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Long và các nhân viên y tế khác của Trung tâm Đột quỵ đã tiến hành đặt đường vào ở động mạch đùi phải, sau đó luồn ống thông dẫn đường vào động mạch cảnh trong trái; luồn bóng chẹn cổ túi phình vào trước, luồn vi ống thông vào túi phình mạch não vào sau; lần lượt thả các vòng xoắn kim loại vào túi phình; phối hợp nhịp nhàng với việc bơm bóng và xả bóng để đảm bảo các vòng xoắn kim loại ở trong túi phình và không trồi ra ngoài gây tắc lòng mạch...

Hình ảnh túi phình trước (bên trái) và sau (bên phải) can thiệp. Ảnh: BVHNĐK NA cung cấp

Kết quả cuối cùng, túi phình được tắc hoàn toàn, các nhánh mạch của động mạch cảnh trong trái được bảo tồn. Sau can thiệp 4 ngày, bệnh nhân ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có bất cứ di chứng gì.

Can thiệp nút coil túi phình là một thủ thuật y khoa tối thiểu xâm lấn, được sử dụng để điều trị túi phình mạch máu não. Đây là một trong những phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất để ngăn ngừa vỡ túi phình, giảm nguy cơ đột quỵ. Mục tiêu chính của can thiệp này là ngăn chặn túi phình vỡ bằng cách lấp đầy nó bằng các vòng xoắn làm bằng platinum. Điều này sẽ giúp giảm áp lực lên thành túi phình và ngăn chặn máu chảy vào túi phình.

Phương pháp nút mạch não bằng vòng xoắn kim loại (coil) là kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến Trung ương trong lĩnh vực can thiệp thần kinh sọ não. Ảnh: BVHNĐK NA cung cấp

Ưu điểm của can thiệp nút coil túi phình là ít xâm lấn. Thủ thuật được thực hiện qua đường ống thông, gây ít tổn thương cho cơ thể, mang lại hiệu quả cao; ngăn ngừa nguy cơ vỡ túi phình, giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, thời gian hồi phục nhanh... bệnh nhân thường có thể xuất viện sau vài ngày, so với phẫu thuật mở. Can thiệp nút coil ít gây ra các biến chứng nghiêm trọng./.