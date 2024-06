Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện đặt Stent chuyển dòng chảy điều trị hiệu quả cho bệnh nhân phình động mạch não Đặt Stent chuyển dòng chảy là kỹ thuật can thiệp nội mạch tiên tiến, điều trị hiệu quả cho bệnh lý phình động mạch não, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân đã được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An áp dụng thành công.

Ekip thực hiện can thiệp mạch cho bệnh nhân. Ảnh: BVHNĐKNA

Phình động mạch não là hiện tượng thành mạch bị phồng ra, có thể có các hình dạng như hình túi hoặc hình thoi. Đây là bệnh lý nguy hiểm, nếu kích thước túi phình lớn có thể chèn ép vào nhu mô não, các dây thần kinh sọ và gây triệu chứng khiếm khuyết thần kinh, đặc biệt nguy hiểm khi túi phình vỡ gây chảy máu dưới nhện, chảy máu não, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vừa qua, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân L.T.N, 63 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, phình động mạch cảnh trong trái đã phát hiện ở cơ sở y tế khác nhưng chưa điều trị gì. Đợt này bệnh nhân vào viện vì đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi nhiều.

Bệnh nhân được thăm khám, làm đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính não 64 dãy, chẩn đoán phình động mạch cảnh trong trái không vỡ/ Tăng huyết áp/ Theo dõi rối loạn đông máu.

Các bác sĩ thực hiện đặt stent chuyển dòng chảy cho bệnh nhân. Ảnh: BVHNĐKNA

Ngày 16/5/2024, bệnh nhân được chụp động mạch não số hóa xóa nền, phát hiện phình mạch não cổ rộng, các bác sĩ đã hội chẩn và lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân là đặt stent chuyển dòng chảy. Trước khi can thiệp, bệnh nhân được dùng thuốc kháng tiểu cầu để giảm nguy cơ tắc mạch trong quá trình thực hiện can thiệp.

Hình ảnh phình động mạch cảnh trong trái không vỡ của bệnh nhân trên phim chụp. Ảnh: BVHNĐKNA

Ngày 22/5/2024, bệnh nhân được thực hiện can thiệp đặt stent chuyển dòng chảy. Ekip can thiệp đã thả 1 stent trong lòng động mạch mang túi phình, sau khi thả stent nở tốt và túi phình đọng thuốc cản quang - dấu hiệu cho thấy hiệu quả của việc đặt stent là dòng chảy trong lòng mạch đi vào túi phình đã giảm đáng kể và theo thời gian túi phình sẽ tắc từ từ. Thời gian thực hiện can thiệp cho bệnh nhân diễn ra trong 60 phút, trong đó thời gian thả stent chỉ diễn ra trong 10 phút.

Sau can thiệp, bệnh nhân hoàn toàn bình thường, không để lại biến chứng gì cho bệnh nhân... Sau 1 tuần theo dõi, điều trị và chăm sóc sát sao sau can thiệp sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Hình ảnh sau khi đặt stent (mũi tên xanh) và hình ảnh đọng thuốc trong túi phình (mũi tên hồng). Ảnh: BVHNĐKNA

Kỹ thuật đặt stent chuyển dòng chảy đã được bệnh viện triển khai và làm chủ kỹ thuật từ năm 2018, tính tới thời điểm hiện tại đã can thiệp cho khoảng 20 bệnh nhân. Ekip tham gia thực hiện là những bác sĩ có trình độ sau đại học, được đào tạo về can thiệp ở các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp Hồ Chí Minh), Bệnh viện TW Quân đội 108.

Phương pháp đặt stent chuyển dòng chảy được áp dụng để điều trị túi phình chủ động, hạn chế khả năng túi phình bị vỡ gây chảy máu sọ não, gây tử vong cho người bệnh; điều trị các túi phình phức tạp, khó xử lý bởi các phương pháp khác như phẫu thuật kẹp clip túi phình hay chụp và nút phình động mạch não bằng các vòng xoắn kim loại. Đặc biệt, nếu so sánh với phẫu thuật kẹp clip thì do ít xâm lấn nên không phải mở hộp sọ, đường vào chỉ vài mili mét ở chỗ chọc động mạch, mất máu rất ít, nếu không có biến chứng gì thì bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường 8 tiếng sau khi can thiệp.

Đặt stent chuyển dòng chảy là một phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho các bệnh lý phình động mạch não, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, giảm chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhân khi phải điều trị ở tuyến trên./.