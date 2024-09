Xã hội

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ 533 triệu đồng giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, sáng 13/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3.