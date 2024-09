Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lập kỳ tích cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện

“

Hạ thân nhiệt chỉ huy là phương pháp sử dụng kỹ thuật làm lạnh, hạ thân nhiệt của bệnh nhân xuống khoảng 33 độ C trong 24 giờ, nhằm ngăn chặn quá trình rối loạn chuyển hóa tế bào sau khi ngừng tim. Khi tim ngừng co bóp, máu không còn được bơm đi nuôi cơ thể, gây ra rối loạn chức năng của các tế bào, đặc biệt là tế bào não. Tế bào não khi bị tổn thương rất khó hồi phục hoặc dễ để lại di chứng. Việc can thiệp kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy giúp giảm thiểu các tổn thương và ngăn chặn quá trình rối loạn tế bào, từ đó hạn chế di chứng cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Phúc ­– Trưởng khoa Hồi sức tích cực,

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An