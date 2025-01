Xã hội Báo Nghệ An và Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao quà Tết cho người nghèo ở huyện Yên Thành Ngày 24/1, Báo Nghệ An và Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn, xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) tổ chức Chương trình trao quà Tết cho người nghèo Xuân Ất Tỵ tại xã Tăng Thành và xã Vĩnh Thành (Yên Thành).

Tham dự hoạt động trao quà có các ông: Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký Báo Nghệ An; Nguyễn Hữu Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn.



Ông Nguyễn Hữu Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao 50 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt cho các hộ nghèo tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Hương

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ 2025; phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc, Báo Nghệ An đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao tặng 100 suất quà (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt) cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Thành.

Ông Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký Báo Nghệ An và ông Nguyễn Hữu Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Hương



Trao 40 suất quà, mỗi suất quà cho các hộ nghèo xã Tăng Thành và 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường Tiểu học Tăng Thành, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn tiền mặt. Tổng số tiền là 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn tài trợ.



Ông Nguyễn Hữu Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao quà Tết cho các hộ nghèo tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Hương



Ông Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký Báo Nghệ An và ông Nguyễn Hữu Quỳnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn trao 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thu Hương



Thay mặt chính quyền địa phương, lãnh đạo 2 xã Vĩnh Thành và Tăng Thành chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của Báo Nghệ An và Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn đã hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, đầm ấm.

Ông Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký Báo Nghệ An cho biết: “Thời gian qua, đã có rất nhiều các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, trong đó có Báo Nghệ An để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Điển hình có Công ty Cổ phần Xây lắp Giang Sơn, địa chỉ tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Với tấm lòng sẻ chia, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, hàng năm công ty đều trích lợi nhuận để tài trợ và ủng hộ làm nhà "Đại đoàn kết", tặng quà Tết cho người nghèo, giúp học sinh có phương tiện học tập và một số hoạt động từ thiện, nhân đạo khác..