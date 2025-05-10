Sức khỏe Nghệ An: Chủ động vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau bão số 10 Do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều địa phương đã xảy ra tình trạng ngập lụt nặng. Điều này làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, môi trường, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm.

Chưa xuất hiện dịch bệnh

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh bão lũ sau bão số 10, Sở Y tế Nghệ An đã có Công văn số 4266/SYT-NVY "về việc đảm bảo công tác y tế sau bão số 10 và mưa lũ" gửi cơ sở y tế trong tỉnh. Sở Y tế yêu cầu: Các cơ sở y tế thực hiện giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất; kịp thời phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát; khoanh vùng xử lý dịch bệnh, phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan trong bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân vùng bị ngập lụt xử lý nước sinh hoạt. Ảnh: Thành Chung

Hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm sau bão số 10, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập 2 đoàn công tác về các địa phương bị lũ lụt. Đoàn công tác thứ nhất do 1 Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn thực hiện hỗ trợ các Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Quỳ Hợp và Quỳ Châu. Đoàn công tác thứ hai do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh làm Trưởng đoàn đi hỗ trợ các Trung tâm y tế Nam Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ và Đô Lương.

Hai đoàn công tác đã xuống các trung tâm y tế, trạm y tế và các hộ gia đình để kiểm tra tình hình, hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt, công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, 2 đoàn cũng cấp phát bổ sung Cloramine B và Aquatabs cho các địa phương bị ngập lụt nặng để xử lý nguồn nước.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, 2 đoàn công tác cũng ghi nhận các trung tâm y tế, trạm y tế xã đã rất chủ động trong các hoạt động phòng, chống trong và sau mùa bão lũ; chủ động tiếp nhận vật tư, hóa chất và cấp phát cho người dân bị ảnh hưởng kịp thời; kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương, hướng dẫn và cùng với người nhân dân chung tay vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh mùa mưa lũ.

Đoàn công tác đánh giá thực trạng vector muỗi sốt xuất huyết. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, bác sĩ Chu Trọng Trang – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 2 của Sở Y tế cho biết: Đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn các địa phương bị bão lũ ổn định, không ghi nhận các ổ dịch bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, thương hàn... Công tác vệ sinh môi trường đang được các địa phương triển khai tích cực. Nguồn nước sinh hoạt của người dân đang được đảm bảo tốt.

Tuyệt đối không được chủ quan

Sau mưa lũ, Nghệ An chưa xuất hiện một dịch bệnh nào. Tuy nhiên, không vì thế mà các địa phương, đơn vị y tế, người dân được phép chủ quan. Tiến sĩ, bác sĩ Chu Trọng Trang nêu rõ: Tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh do vector truyền bệnh như ruồi, muỗi, bọ gậy… sinh trưởng mạnh. Trong đó, muỗi là vector truyền bệnh phổ biến nhất gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.

Cán bộ y tế phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh tại các hộ gia đình bị ngập. Ảnh: Thành Chung

Tình trạng ngập úng cũng gây ra việc thiếu nước sạch sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Nguồn nước nhiễm bẩn do mưa lũ, môi trường sống bị ô nhiễm làm gia tăng nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh như: Bệnh đường tiêu hóa (tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn…); các bệnh về da (nước ăn chân, viêm da, viêm nang lông…); các bệnh về mắt (đau mắt đỏ, mắt hột).

Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, các cấp ngành, địa phương, các đơn vị y tế cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến với tất cả mọi người dân về yếu tố nguy cơ. Công tác y tế dự phòng và điều trị cần được phối kết hợp chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, chẩn đoán sớm các bệnh truyền nhiễm gây dịch tại các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt. Bên cạnh đó, cần thực hiện giải pháp tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát chặt chẽ ngộ độc thực phẩm; vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi.

Với các hộ dân có giếng nước bị ngập cần phải xử lý làm trong nước, bằng cách dùng phèn chua với liều lượng 1g phèn chua (một miếng bằng khoảng nửa đốt ngón tay) cho 20 lít nước. Múc một gáo nước, hòa lượng phèn tương đương thể tích nước cần làm trong cho tan hết, cho vào chum, vại, lu, khay hay thùng nước và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho lắng cặn hết xuống đáy rồi gạn lấy nước trong. Nếu không có phèn chua thì dùng vải sạch để lọc nước, giữ lại các cặn bẩn, làm vài lần cho đến khi nước trong. Sau khi làm trong cần khử trùng bằng hóa chất, cụ thể là khử trùng bằng Cloramin B hoặc khử muối Aquatabs. Một viên Cloramin B hàm lượng 0,25g có thể khử trùng được 25 lít nước và 1 viên Aquatabs 0,67g có thể khử trùng được 20 lít nước trong.

Khuyến cáo những việc cần làm sau bão. Ảnh: Bộ Y tế

Phòng, chống dịch bệnh sau bão người dân cũng cần chú ý đến việc xử lý phân, rác. Việc xử lý môi trường theo phương châm nước rút đến đâu các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó; cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết và tẩy uế; rửa tay bằng xà phòng với nước sạch trước khi ăn và sau khi vệ sinh... Khi phát hiện bệnh không tự ý điều trị tại nhà mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh lây lan ra cộng đồng./.