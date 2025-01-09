Sức khỏe Nghệ An không để ổ dịch bệnh mới phát sinh sau bão Công tác phòng, chống dịch bệnh sau các cơn bão, đặc biệt là sau bão số 5 đang được triển khai hiệu quả tại Nghệ An. Toàn tỉnh không có ổ dịch bệnh mới phát sinh.

Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó

Mưa lũ do cơn bão số 5 đã gây ngập 25 hộ dân ở xã Châu Bình. Ngay sau khi nước rút, Trạm Y tế xã Châu Bình đã triển khai hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt, phòng, chống các loại dịch bệnh cho các hộ dân này.

Bác sĩ Vi Thị Hiền – Trưởng Trạm Y tế xã Châu Bình cho hay: Sau mưa bão, nguồn nước thường bị bẩn khiến vi khuẩn, vi-rút và ký sinh trùng có điều kiện sinh sôi, dẫn đến lan truyền mầm bệnh.

Các bệnh dễ mắc phải là bệnh về da (mẩn ngứa, mụn nhọt, nấm chân tay, nước ăn chân, ghẻ lở, viêm da, viêm nang lông,…), các bệnh về đường ruột và đường tiêu hóa (tiêu chảy, tả, thương hàn), các bệnh về mắt (đau mắt đỏ, mắt hột), bệnh phụ khoa do tắm nước bẩn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Châu Bình hỗ trợ người dân khử trùng nguồn nước sinh hoạt. Ảnh: Đình Tuyên

Ngày 28/8, ngay sau khi nhận thêm Cloramine B, Aquatabs từ Trung tâm Y tế Quỳ Châu, Trạm Y tế xã Châu Bình đã triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho bà con.

Trạm đã cử nhân viên y tế về phối hợp với cán bộ y tế thôn, bản tổ chức phun phòng khử độc và trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ bị ngập thau rửa giếng nước sinh hoạt, giếng bơm, khử trùng nước bằng hóa chất; đồng thời, thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân vùng bị ngập do hoàn cảnh khó khăn không thể tự đến cơ sở y tế.

Được các y, bác sĩ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường, nguồn nước, vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Phước - Lương Thị Oanh, ở bản Kẻ Khoang chia sẻ: "Trong cơn bão số 5 này, nước ngập vào nhà cao 1,2m. Được cán bộ y tế về tận nhà giúp vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo có nguồn nước sạch. Gia đình rất cảm ơn".

Cán bộ Trạm Y tế Quỳ Châu thực hiện phun hóa chất khử độc tại các hộ dân bị ngập lụt do bão số 5. Ảnh: Đình Tuyên

Tương tự, ngay khi nước vừa rút, các cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Quỳ Châu cũng đã có mặt tại các hộ dân bị ngập lụt để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh... Tại thôn Tân Hương, các cán bộ y tế đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để thực hiện hỗ trợ cho bà con.

Anh Đậu Đức Thuận, ở nhà số 36, đường Chiềng Ngam, thôn Tân Hương bày tỏ: "Mưa bão đã làm ngập, ướt nhiều vật dụng của gia đình. Nước lũ cũng xâm nhập vào hệ thống nước sạch. Gia đình rất lo lắng. May mà luôn có cán bộ y tế đồng hành..."

“ Bão số 5 đã gây ngập khoảng 400 hộ dân tại các xã Quỳ Châu, Châu Bình và Châu Tiến. Phòng, chống dịch bệnh có thể phát sinh, trung tâm đã chỉ đạo các trạm khẩn trương phun hóa chất, khử khuẩn nước sinh hoạt. Đồng thời, trung tâm cũng chỉ đạo các trạm phối hợp với xóm, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh qua hệ thống loa phát thanh ít nhất 1 lần/tuần; tổ chức tuyên truyền trực tiếp trong các cuộc họp của dân bản. Bác sĩ Đặng Tân Minh – Giám đốc Trung tâm Y tế Quỳ Châu

Vì sức khoẻ người dân

Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, nhiều địa phương trong tỉnh cũng bị ngập lụt cục bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Tại khu vực huyện Tân Kỳ (cũ), mưa bão đã làm chia cắt 16 xóm, 441 hộ dân bị ngập; cùng với đó còn có 584 công trình vệ sinh, giếng nước bị ngập...

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã chỉ đạo 22 trạm y tế tiến hành rà soát, thống kê các điểm ngập lụt; đồng thời, tiến hành các biện pháp xử lý môi trường nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế Phú Sơn thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các hộ dân bị ngập trên địa bàn. Ảnh: Hương Trà

Bác sĩ Nguyễn Viết Xuân – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tân Kỳ nêu rõ: Trung tâm cũng đã yêu cầu các trạm duy trì chế độ giám sát chặt chẽ các ca bệnh truyền nhiễm; sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thuốc men xử lý triệt để ổ dịch nếu có; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về cách phòng dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Thực hiện chỉ đạo, trong các ngày 28 - 31/8, cán bộ, nhân viên 22 trạm y tế đã phối hợp với y tế thôn, bản, cùng các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân thu gom rác thải, xác động vật chết, xử lý bằng vôi bột hoặc hóa chất Cloramin B; phun tiêu độc, khử trùng tại các khu vực ngập; tiến hành khơi thông cống rãnh, loại bỏ các ổ nước tù đọng để hạn chế muỗi phát sinh.

Cán bộ Trạm Y tế Kỳ Tân thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại các hộ dân bị ngập trên địa bàn. Ảnh: Hương Trà

Y sỹ Lô Thị Huyền – Trưởng Trạm Y tế Kỳ Tân cho biết: Trạm Y tế Kỳ Tân đã chủ động đến từng hộ gia đình để hướng dẫn bà con cách lau dọn, khử khuẩn nhà cửa và xử lý giếng nước. Không để bà con tự xoay xở một mình, cán bộ y tế cơ sở đã đến tận nơi, tận tình hướng dẫn, tận tâm phục vụ.

Ứng phó với cơn bão số 5, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập 4 tổ công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Trong và sau bão, 4 tổ công tác này đã có mặt nắm bắt tình hình, kiểm tra thiệt hại và kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.