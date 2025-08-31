Kinh tế

Ảnh hưởng bão số 6, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lở

Ảnh hưởng bão số 6, liên tiếp trong 2 ngày có mưa to trên diện rộng, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lở.