Ảnh hưởng bão số 6, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lở

Kinh tếẢnh hưởng bão số 6, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lởHoài Thu • 31/08/2025 13:13Ảnh hưởng bão số 6, liên tiếp trong 2 ngày có mưa to trên diện rộng, hàng loạt tuyến đường ở Nghệ An bị cấm lưu thông do ngập và sạt lở.Trong đêm 30/8, tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua bản Pủng, xã Lưu Kiền (cũ), nay là xã Tương Dương bị sạt lở nặng khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tại đây, nước chảy xiết qua khe Kiền cùng với đất, đá làm sập, vỡ cống thoát nước và sập hơn 2/3 mặt đường. Ảnh: P.VCống ngầm thông khe Kiền bị hư hỏng. Ảnh: P.VMặt đường Quốc lộ 16 bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay, giao thông qua bản Pủng tạm thời bị cấm, xe máy cũng không được lưu thông do tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở đường. Ảnh: P.VTrên địa bàn xã Môn Sơn xảy ra mưa rất to từ ngày 29-30/8 khiến cầu tràn Khe Mọi (từ bản Kim Sơn qua bản Mét của xã Lục Dạ cũ) bị ngập, chính quyền địa phương đang tạm thời cấm người và phương tiện qua lại. Vị trí này đang thi công cầu cứng dang dở. Ảnh: P.VTại xã Huồi Tụ cũng đang tạm dừng xe cộ lưu thông trên Quốc lộ 7 đoạn Km 385+750 do sạt lở núi, một khối lượng lớn đất, đá sạt lở từ trên núi xuống che kín mặt đường. Chính quyền địa phương cho biết, các lực lượng đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục, dự kiến chiều 31/8 mới thông đường trở lại. Ảnh: P.VDo ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã xảy ra mưa to đến rất to, nước từ đầu nguồn đang đổ về mạnh gây ngập tại các cầu tràn trên địa bàn xã Hùng Chân (thuộc huyện Quỳ Châu cũ) như cầu bản Lìm, cầu bản Chiềng… Chính quyền đã tạm cấm đường, đề nghị bà con tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập lụt, đặc biệt là các tuyến đường đã được lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo và chốt chặn. Ảnh: P.VTại xã Quỳ Hợp, đến sáng 31/8 có 8 tuyến đường tạm cấm lưu thông. Đây là các tuyến đường có cầu tràn và hiện tại có 8/8 cầu tràn thuộc xã Quỳ Hợp đều đang bị ngập. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chuyển hướng lưu thông sang các tuyến có cầu cao, cầu vượt. Ảnh: P.VSáng 31/8, chính quyền xã Thông Thụ cho biết, Quốc lộ 48 đang ách tắc do xuất hiện điểm sạt lở núi tại vị trí H6 141. Khối lượng lớn đất, đá và cây cối sạt lở xuống trong đêm che kín mặt đường khiến các phương tiện không thể qua lại. Ảnh: P.VXuất hiện điểm sạt lở tại xã Mường Lống khiến tuyến đường từ bản Trung Tâm đi bản Sà Lầy tạm thời ách tắc. Ảnh: P.VKhông chỉ vùng miền núi cao, nhiều xã đồng bằng, ven biển cũng đang tạm cấm nhiều tuyến đường do ngập lụt. Ở xã Hải Châu cũng xảy ra ngập cầu tràn trên tuyến đường chính vào trung tâm xã dọc kênh Sơn Tịnh (địa bàn xã Diễn Hoàng cũ). Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không qua lại ở khu vực ngập lụt đã có biển cảnh báo, không đánh bắt cá trên sông và những khu vực ngập lụt. Ảnh: P.V