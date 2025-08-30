Văn hóa Hướng dẫn nhận 100.000 đồng ngày Quốc khánh 2/9 qua ngân hàng và VNeID Để nhận quà nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9/2025, người dân cần liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Đây là chủ trương mới của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội một cách nhanh chóng và minh bạch.

Tặng quà toàn dân ăn Tết Độc lập - Quốc khánh 2025

Ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà cho toàn dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại, nhất là các đơn vị có tài khoản Kho bạc Nhà nước, bảo đảm thanh toán thông suốt và không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay trùng lặp. Song song, Bộ Công an phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước triển khai kỹ thuật để người dân nhận quà trực tiếp qua VNeID.

Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID

Ngay sau khi Công điện được ban hành, nhiều ngân hàng đã công bố hướng dẫn chi tiết để người dân liên kết tài khoản với VNeID. Quy trình được thực hiện nhanh chóng trên ứng dụng:

Đăng nhập VNeID -> chọn mục “An sinh xã hội” -> nhập số tài khoản ngân hàng -> Xác nhận chia sẻ dữ liệu.

Ngân hàng yêu cầu tài khoản phải bằng VNĐ, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Với trường hợp chưa có tài khoản, người dân có thể mở mới tại ngân hàng, sau đó quay lại VNeID để liên kết.

Đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng tích hợp với VNeID như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, HDBank, ACB, Sacombank, TPBank, ShinhanBank… và dự kiến danh sách sẽ tiếp tục mở rộng.

Mục tiêu 2025: 100% người dân có tài khoản an sinh xã hội

Việc chi trả 100.000 đồng chỉ là bước khởi đầu để xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ. Bộ Công an đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn bộ người dân Việt Nam đều có tài khoản an sinh gắn với VNeID. Khi đó, các khoản lương hưu, trợ cấp hộ nghèo, hỗ trợ người có công… sẽ được chuyển trực tiếp, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và ngăn ngừa thất thoát.

Ứng dụng VNeID được phát hành chính thức trên CH Play và App Store, gắn nhãn Chính phủ Việt Nam. Người dân cần tuyệt đối tránh tải ứng dụng giả mạo để bảo vệ thông tin cá nhân.

6 bước để nhận tiền hỗ trợ trên VNeID

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2 và thực hiện:

Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Chọn mục “An sinh xã hội”.

Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Điền thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng.

Xác nhận chia sẻ dữ liệu.

Gửi thông tin và chờ hệ thống phản hồi.

Trong vòng 20 giây đến 1 phút, hệ thống sẽ xác nhận hoặc thông báo lỗi nếu thông tin không khớp.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh VNeID

Công an tỉnh Phú Thọ đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh. Một số đối tượng xấu gửi tin nhắn, đường link giả mạo hoặc giả danh công an, ngân hàng để yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thậm chí tạo website và fanpage giả nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân.

Người dân được khuyến cáo:

Chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức.

Không cung cấp mã OTP, số tài khoản cho bất kỳ ai.

Không truy cập đường link lạ hay cài đặt ứng dụng giả mạo.

Khi có tin nhắn, cuộc gọi khả nghi, cần kiểm chứng với cơ quan chức năng trước khi thực hiện giao dịch.