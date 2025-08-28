Văn hóa Cách đăng ký tài khoản nhận tiền an sinh xã hội qua VNeID Hướng dẫn đăng ký tài khoản an sinh xã hội qua app VNeID để nhận tiền khi được hưởng các chính sách của nhà nước

Chính phủ cấp tài khoản an sinh xã hội gắn VNeID cho người dân cả nước

An sinh xã hội là hệ thống chính sách và biện pháp công cộng nhằm bảo đảm điều kiện cơ bản cho cuộc sống như việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các quyền lợi xã hội khác. Đây được xem là trụ cột để bảo vệ người dân trước rủi ro, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy công bằng xã hội.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 9/1/2024 tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cấp tài khoản an sinh xã hội cho toàn dân.

Tài khoản này sẽ được gắn trực tiếp với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID (từ phiên bản 2.1.3 trở đi). Việc tích hợp như vậy giúp người dân có thể tiếp cận nhanh chóng các chính sách trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm, chăm sóc y tế và nhiều dịch vụ xã hội khác.

Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà. Việc gắn tài khoản với VNeID còn giúp kết nối dữ liệu dân cư, bảo đảm tính công khai, rõ ràng và hạn chế gian lận trong quá trình chi trả.

Chính sách này được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam. Khi đi vào thực tế, mỗi công dân chỉ cần sử dụng tài khoản gắn định danh để thực hiện hầu hết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, trợ cấp hay các chương trình phúc lợi, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý.

Hướng dẫn truy cập app VNeID để nhận tiền an sinh xã hội

Bước 1: Đăng nhập app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Bấm chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội". Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn Tiếp tục. Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Bước 4: Bấm "Gửi thông tin". Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.