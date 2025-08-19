Văn hóa Cách tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 Tuy nhiều nơi đã 'cháy' phòng, nhưng với những mẹo chuyên sâu ít người biết, bạn vẫn có thể tìm khách sạn, nhà nghỉ thuê phòng phút chót trong dịp đại lễ 2/9.

Liên hệ trực tiếp và đàm phán với khách sạn

Gọi thẳng cho khách sạn: Đây là cách nhanh nhất để tìm phòng trong bối cảnh hết chỗ trực tuyến. Nhiều khách sạn thường có khách hủy đặt phút chót, nên nếu gọi trực tiếp, bạn có cơ hội giữ ngay phòng trống do hủy bỏ

Hãy nói chuyện trực tiếp với quản lý hoặc lễ tân. Thực tế, một số du khách chia sẻ họ gọi thẳng tới khách sạn và thành công tới 85% trong việc đặt phòng phút cuối khi nói chuyện với quản lý.

Yêu cầu vào danh sách chờ: Nếu hiện tại khách sạn vẫn kín phòng, hãy lịch sự hỏi liệu họ có danh sách chờ cho các trường hợp hủy phòng hay không. Nhiều nơi duy trì danh sách này cho khách có nhu cầu đặc biệt. Bạn có thể gọi lại sau mỗi vài ngày (hoặc mỗi ngày) để cập nhật tình hình phòng trống.

Đặt phòng dự phòng: Trong lúc chờ khách sạn ưa thích, hãy đặt tạm một phòng có thể hủy miễn phí ở nơi khác làm phương án dự phòng. Điều này đảm bảo bạn không rơi vào thế bị động. Nếu sát ngày mà khách sạn mong muốn vẫn chưa có phòng, ít nhất bạn còn lựa chọn thay thế.

Đàm phán linh hoạt: Khi liên hệ trực tiếp, đừng ngại hỏi về các loại phòng khác nhau. Có thể hạng phòng bạn muốn hết rồi, nhưng khách sạn còn phòng cao cấp hơn chưa niêm yết hoặc phòng dạng suite dành cho VIP.

Với ngân sách không giới hạn, bạn có thể thương lượng nâng cấp lên phòng cao cấp hơn hoặc bao thêm dịch vụ để thuyết phục khách sạn. Một số khách sạn cao cấp thậm chí giữ lại 1-2 phòng “phòng hờ” không bán trên mạng để dành cho chủ khách sạn hoặc khách VIP vào phút chót.

Tận dụng mối quan hệ trong ngành du lịch

Khi kênh chính thống không còn phòng, hãy vận dụng mối quan hệ cá nhân trong ngành du lịch:

Nhờ đại lý du lịch và công ty lữ hành địa phương: Ở Hà Nội có nhiều công ty du lịch lớn (Vietravel, HanoiRedtour, Saigontourist, v.v.) thường giữ trước một lượng phòng cho tour đoàn và sự kiện. Hãy liên hệ họ, nếu may mắn, họ còn phòng dư trong allotment có thể bán lại. Nhiều khi, các khách sạn bán block phòng cho đối tác và chỉ khi gần tới ngày mới trả lại phòng chưa bán hết. Bạn có thể đi đường vòng qua các đại lý để mua những phòng còn lại này.

Quan hệ cá nhân với khách sạn: Nếu bạn quen ai làm trong khách sạn (quản lý, lễ tân, sale…), hãy tận dụng sự quen biết. Nội bộ khách sạn thường nắm rõ hôm đó có khách VIP nào dự kiến không, hay phòng nào có thể cho thuê tạm. Đôi khi, quản lý có thể linh động chuyển mục đích sử dụng một phòng (ví dụ phòng đang để bảo trì hoặc phòng nhân viên) để giúp bạn.

Giữ liên lạc thân thiết: Nếu bạn thường xuyên ở một khách sạn nào đó ở Hà Nội, hãy gọi điện cho quản lý dùng uy tín khách quen của mình. Các khách sạn luôn ưu tiên người quen thân thiết. Thậm chí nếu trước đây bạn từng đặt phòng qua kênh OTA, lần này hãy liên hệ trực tiếp và nhắc rằng bạn là khách quen (nếu có thể, trích dẫn mã khách hàng thân thiết hoặc lần lưu trú trước). Khách sạn có thể ưu tiên bạn hơn người lạ khi có phòng hủy.

Sử dụng ứng dụng và website đặt phòng ít người biết

Ngoài các trang đặt phòng phổ biến (Booking, Agoda, Traveloka, Expedia, v.v.), bạn nên thử qua những ứng dụng và website chuyên biệt cho đặt phòng phút chót khi mọi người khác đều dùng kênh thông thường:

HotelTonight & One:Night: Đây là hai ứng dụng di động nổi tiếng quốc tế về đặt phòng trong ngày hoặc sát ngày. Nhiều khách sạn hợp tác với các app này để xả phòng trống giờ chót với giá ưu đãi. Tại Việt Nam, không nhiều người biết tới chúng.

Theo VnExpress, HotelTonight và One:Night chuyên hỗ trợ khách săn phòng phút chót với giá tốt, thậm chí mỗi sáng sớm đều cập nhật giá giảm cho phòng trong đêm đó.

Các trang “deal” phút cuối: Ngoài ứng dụng, hãy xem qua các website tập hợp khuyến mãi giờ chót. Ví dụ, Hotels.com và Hotwire thường liệt kê ưu đãi cho những đặt phòng sát ngày (1-2 ngày trước check-in)

Các “flash sale”: Secret Escapes là một trang chuyên flash sale khách sạn sang, có khi bạn sẽ thấy phòng Hà Nội giảm giá bất ngờ cho cuối tuần này. Những deal phút chót hấp dẫn nhất cho đêm cùng ngày thường được tung ra vào buổi sáng (từ 7-9h), khi khách sạn xác định chắc chắn lượng phòng còn trống để bán nốt.

Công cụ Open Hotel Alert: Đây là một dịch vụ ít người biết đến nhưng rất hữu ích. Trang web này cho phép bạn đăng ký nhận cảnh báo khi khách sạn mong muốn có phòng trống. Bạn nhập ngày và khách sạn ở Hà Nội, điền email/SMS, nếu có phòng mở ra, hệ thống sẽ báo cho bạn ngay

Tìm “lỗ hổng” trên nhiều OTA: Đôi lúc, một khách sạn có thể hết phòng trên trang này nhưng còn phòng trên trang kia. Nguyên nhân do phân bổ phòng cho các OTA khác nhau. Hãy sử dụng các công cụ meta-search như Google Travel, Trivago... nhập ngày và xem kết quả từ hàng loạt trang. Có khi Agoda báo hết nhưng Expedia lại còn 1 phòng cuối cùng (hoặc ngược lại)

Một số nền tảng như Google hay Trivago có bản đồ khách sạn: Bạn nên zoom vào khu vực Hà Nội, đôi khi sẽ thấy một khách sạn nhỏ còn phòng mà lúc tìm tên cụ thể không ra. Hãy tận dụng mọi kênh OTA ít tên tuổi hơn: ví dụ Mytour.vn, Vntrip.vn, hoặc các OTA quốc tế ít người VN dùng như Priceline, Ctrip (Trip.com)… Biết đâu bạn sẽ “mò” ra phòng trống ở đó.

Tìm trên Facebook: các nhóm như “Cho thuê căn hộ dịch vụ Hà Nội”, “Homestay Hà Nội”… thường có người đăng cho thuê phòng, căn hộ theo ngày. Đây không hẳn là khách sạn nhưng có thể giải quyết chỗ ở tạm thời với đầy đủ tiện nghi.

Roomer Travel mua lại đặt phòng của người khác: Một cách độc đáo để có phòng phút chót là mua lại đặt phòng không dùng tới từ người khác. Trang RoomerTravel.com cho phép người có đặt phòng khách sạn nhưng bị kẹt kế hoạch rao bán lại suất phòng (thường là đặt phòng non-refundable không hủy được). Bạn có thể lên đó tìm “phòng sang nhượng” ở Hà Nội.

Theo dõi các ứng dụng du lịch tích hợp: Đôi khi, ứng dụng đặt vé máy bay hoặc thẻ hội viên hàng không cũng có mục đặt khách sạn với ưu đãi giờ chót. Thử kiểm tra Traveloka (mục Last Minute Hotel), Trip.com, hay thậm chí ứng dụng Grab ở Việt Nam (Grab có tích hợp đặt khách sạn qua đối tác). Những nơi này không quá đông người tìm khách sạn, nên khả năng bạn thấy phòng còn sót sẽ cao hơn.

Lựa chọn lưu trú thay thế (căn hộ dịch vụ, nhà nghỉ giờ, homestay)

Khi khách sạn truyền thống đều “cháy phòng”, bạn có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các loại hình lưu trú khác, đôi khi hiệu quả bất ngờ:

Căn hộ dịch vụ (Serviced Apartment): Hà Nội có rất nhiều căn hộ dịch vụ cho thuê ngắn hạn, từ cao cấp đến bình dân. Những nơi này thường ít được du khách nghĩ tới, nên khả năng còn chỗ cao hơn khách sạn. Ưu điểm của căn hộ dịch vụ là rộng rãi, tiện nghi như ở nhà – có bếp, máy giặt, phòng khách… thích hợp nếu bạn đi nhóm hoặc gia đình

Homestay và phòng trọ cao cấp: Homestay ở đây không hẳn kiểu nhà dân bình thường, mà có nhiều homestay thiết kế đẹp cho thuê ngắn ngày ở Hà Nội (phổ biến trên Airbnb). Chủ nhà đôi khi không niêm yết homestay của họ trên các OTA lớn, nên vẫn còn chỗ trong khi khách sạn kín phòng. Bạn có thể tìm các căn homestay, biệt thự mini, studio… và đặt trực tiếp với chủ nhà qua Airbnb.

Khách sạn mini, nhà nghỉ theo giờ: Ở Hà Nội có rất nhiều khách sạn mini, nhà nghỉ không quảng bá rộng rãi trên mạng. Họ thường phục vụ khách nội địa, khách vãng lai ngắn giờ nên ít xuất hiện trên Booking/Agoda. Tuy nhiên, đa số các nhà nghỉ này vẫn có phòng qua đêm cho khách du lịch thông thường, và giá cũng mềm hơn. Bạn có thể lên các ứng dụng Go2Joy, HotelQuickly (HotelQuickly trước đây khá nổi về đặt phòng giờ chót ở VN) để tìm nhà nghỉ theo giờ hoặc qua đêm.

Hostel, dorm cao cấp: Khi khách sạn riêng hết phòng, một lựa chọn nhiều người bỏ qua là các hostel, dorm (nhà trọ giường tầng hoặc capsule). Hà Nội có nhiều hostel hiện đại, một số có phòng riêng cho 2 người với tiện nghi khá tốt (phòng tắm riêng, máy lạnh…).

Bạn có thể tìm trên Hostelworld hoặc Booking (lọc loại hostel). Vào mùa cao điểm, dân kinh doanh hay gia đình thường không chọn hostel, nên biết đâu còn chỗ cho bạn. Ví dụ, khu phố cổ có những hostel như Little Charm, Hanoi Buffalo Hostel… vẫn có phòng private. Giá có thể rất rẻ so với khách sạn, nhưng điều quan trọng là bạn có nơi tá túc.

Nếu không ngại ở ghép, một giường dorm cũng là giải pháp cuối cùng, vừa tiết kiệm vừa có trải nghiệm mới. Tuy nhiên, với ngân sách dư dả, bạn nên ưu tiên phòng riêng hostel hoặc khách sạn 3 sao xa trung tâm hơn là ở dorm đông người.

Sử dụng dịch vụ đặt phòng cao cấp và đặc quyền nội bộ

Khi ngân sách không phải vấn đề, hãy tận dụng các dịch vụ concierge cao cấp và đặc quyền từ thẻ thành viên mà ít người để ý:

Concierge thẻ tín dụng và công ty du lịch cao cấp: Nếu bạn sở hữu thẻ tín dụng hạng sang (VD: American Express Platinum, Visa Signature/Infinite, MasterCard World Elite) hoặc thuộc chương trình khách hàng cao cấp của ngân hàng, hãy gọi ngay cho dịch vụ concierge của họ.

Những đơn vị này có mạng lưới riêng và quan hệ quốc tế với các khách sạn 5 sao. Nhiều khi, họ có thể có một phòng còn trống mà khách thường không thấy.

Đặc quyền hội viên khách sạn: Kiểm tra xem bạn (hoặc công ty bạn) có hội viên thân thiết của chuỗi khách sạn lớn nào không. Các chương trình như Marriott Bonvoy, Hilton Honors, IHG One Rewards... ở hạng cao nhất thường có cam kết đảm bảo phòng trống trước 48 giờ cho hội viên cao cấp.

Mạng lưới đại lý du lịch cao cấp (Virtuoso, v.v.): Nếu bạn quen biết đại lý du lịch cao cấp hoặc thành viên của mạng lưới như Virtuoso hay AMEX Fine Hotels & Resorts, hãy tận dụng. Những đại lý này thường có hạn ngạch phòng riêng hoặc quan hệ trực tiếp với quản lý khách sạn sang. Họ có thể biết những phòng “chưa tung ra” hoặc các gói đặc biệt.

Đặt phòng qua kênh đặc biệt: Song song với việc tự tìm, bạn cũng nên thử các kênh đặt phòng cao cấp như American Express FHR, Visa Luxury Hotel Collection hoặc Mastercard Travel & Lifestyle Services. Các kênh này (dành cho chủ thẻ cao cấp) đôi khi giữ sẵn một số phòng cho khách của họ, kể cả khi trên thị trường chung đã hết.