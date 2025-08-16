Xã hội Ấn tượng Lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Nghệ An Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sáng 16/8, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ trang nghiêm, thiêng liêng và hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Từ trung tâm TP. Vinh (cũ) đến vùng cao biên giới, từ biển cả đến đồng bằng, các địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, xúc động. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng của độc lập, tự do, mà còn là niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết vững bền.

Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, giản dị mà đầy xúc cảm ấy - như một lời tri ân với lịch sử, và là thông điệp về niềm tin, ý chí của người dân Nghệ An hôm nay.

Mặc dù trời mưa, nhưng từ 6 giờ sáng, người dân đã nô nức trở về Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Trường Vinh), hòa mình trong không khí trang nghiêm của Lễ chào cờ thiêng liêng. Ảnh: Đình Tuyên

Từ sáng sớm, cụ Nguyễn Thị Xương (SN 1929) ở phường Vinh Phú đã cùng con cháu đến Quảng trường Hồ Chí Minh, hòa mình vào không khí trang nghiêm của buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều thế hệ trong gia đình, dòng họ cùng tham gia lễ chào cờ, khiến không khí sự kiện thêm ấm áp, thiêng liêng. Ảnh: Đình Tuyên

Trong làn mưa phùn nhẹ, Lễ chào cờ tại Quảng trường Hồ Chí Minh diễn ra trang nghiêm, để lại ấn tượng sâu lắng trong lòng người tham dự. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham dự Lễ chào cờ và Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: Đình Tuyên

Không khí buổi lễ thêm phần rộn ràng khi ai nấy đều mang trong mình sự háo hức, niềm vui và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên

Sau Lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân đi bộ trên trục đường Trường Thi để hưởng ứng thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: Đình Tuyên

Trong không khí phấn khởi, đông đảo người dân cùng nhau đi bộ tham dự sự kiện. Ảnh: Đình Tuyên

Hình ảnh một em nhỏ được mẹ đưa đi tham dự đã tạo điểm nhấn xúc động, gợi lên sự tiếp nối truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh các cụ già và em nhỏ, sắc áo xanh của đoàn viên, thanh niên đã làm nên điểm nhấn tươi trẻ, góp phần tạo nên bức tranh nhiều thế hệ cùng hội tụ, cùng chung niềm tự hào trong buổi lễ trọng đại. Ảnh: Đình Tuyên

Những tấm hình được người dân tranh thủ lưu lại tại sự kiện không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn là minh chứng cho niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong buổi lễ trọng đại. Ảnh: Đình Tuyên

Hưởng ứng tinh thần chung của toàn tỉnh, tại xã miền núi Tương Dương, chính quyền và nhân dân đã cùng nhau trang nghiêm tổ chức Lễ chào cờ, hòa nhịp cùng niềm tự hào và khí thế chung. Ảnh: Đình Tuân

Cán bộ và nhân dân xã Tương Dương cùng hòa nhịp trong Chương trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Ảnh: Đình Tuân

Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Lưu long trọng tổ chức Lễ chào cờ trong bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng. Ảnh: Đoàn xã Quỳnh Lưu