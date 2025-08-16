Ấn tượng Lễ chào cờ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Nghệ An
Đình Tuyên•16/08/2025 11:43
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sáng 16/8, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ trang nghiêm, thiêng liêng và hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”.
Từ trung tâm TP. Vinh (cũ) đến vùng cao biên giới, từ biển cả đến đồng bằng, các địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nghi thức chào cờ trong không khí trang nghiêm, xúc động. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng của độc lập, tự do, mà còn là niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết vững bền.
Chùm ảnh dưới đây ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, giản dị mà đầy xúc cảm ấy - như một lời tri ân với lịch sử, và là thông điệp về niềm tin, ý chí của người dân Nghệ An hôm nay.