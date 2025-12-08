Thứ Ba, 12/8/2025
Sắc thắm những đường cờ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 80 năm Quốc khánh 2/9

Thanh Quỳnh - Đình Tuyên 12/08/2025 15:12

Những ngày này, nhiều tuyến đường của Nghệ An khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Trên mỗi con đường, những lá cờ tung bay trong gió như tô thắm thêm tinh thần hân hoan của toàn dân tộc hướng về Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

một đoạn đường thuộc khối 14 phường Vinh Phú
Trên những cung đường và con ngõ dẫn về phường Vinh Phú, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa khiến không gian trở nên ấm áp và tươi mới. Không khí hân hoan gợi nên niềm tự hào và khí thế phấn khởi trong lòng mỗi người dân trước các ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên
Hằng năm, cứ mỗi dịp lễ lớn của đất nước, người dân chúng tôi đều tự giác treo cờ Tổ quốc trước nhà. Không ai nhắc nhở, đó như một thói quen, một niềm tự hào được hun đúc từ tình yêu quê hương, đất nước. Việc treo cờ không
Ông Phạm Hồng Quân – người dân khối 14, phường Vinh Phú chia sẻ: “Hằng năm, cứ mỗi dịp lễ lớn của đất nước, người dân chúng tôi đều tự giác treo cờ Tổ quốc trước nhà. Việc treo cờ không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Năm nay, tinh thần ấy lại càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn khi chúng tôi chào mừng Đại hội đại biểu phường Vinh Phú lần thứ I, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và hướng tới Quốc khánh 2/9". Ảnh: Đình Tuyên
anh-ky-thuat-da-chinh(1).jpg
Cùng chung không khí ấy, trên những cung đường trọng điểm của các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc, sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ như tô điểm thêm vẻ đẹp hiện đại cho từng con phố. Ảnh: Thanh Quỳnh
anh-ky-thuat-da-chinh-2(1).jpg
Tại các địa bàn miền núi, không khí chuẩn bị cho ngày Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ xã cũng rộn ràng, lan tỏa khắp thôn, bản. Trong ảnh là tuyến đường cờ đoạn qua cầu Khe Choăng với hơn 40 lá cờ Tổ quốc được treo thẳng hàng, tung bay rực rỡ. Những ngày qua, toàn xã đã trang hoàng hơn 700 lá cờ dọc các tuyến đường dẫn về các thôn, bản. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại xã Quỳ Châu, không khí chuẩn bị cho những ngày lễ lớn của đất nước cũng đang lan tỏa sâu rộng. Hiện toàn xã đã cắm hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Mỗi lá cờ được nâng niu như một biểu tượng thiêng liêng, gắn với niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Lương Nga
Tại xã Quỳ Châu, không khí chuẩn bị cho những ngày lễ lớn của đất nước cũng đang lan tỏa sâu rộng. Hiện toàn xã đã treo hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Ảnh: Lương Nga
Trong ảnh là tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn” dẫn từ trụ sở UBND xã Môn Sơn lên Đồn Biên phòng Môn Sơn. Những ngày qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 500 lá cờ cho 25 thôn, bản của xã; cùng với đó, người dân tự treo thêm hơn 3.000 lá cờ, tạo nên không gian rực rỡ, đầy khí thế chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Ảnh: Hà Thị Hướng
Cờ Tổ quốc và cờ Đảng được treo tại tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” dẫn từ trụ sở UBND xã Môn Sơn lên Đồn Biên phòng Môn Sơn. Những ngày qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn 500 lá cờ cho 25 thôn, bản của xã; cùng với đó, người dân tự treo thêm hơn 3.000 lá cờ, tạo nên không gian rực rỡ, đầy khí thế chào mừng các ngày lễ lớn của địa phương và đất nước. Ảnh: Hà Thị Hướng
Trên đoạn cầu Sông Hạt, bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, những lá cờ đỏ thắm tung bay rực rỡ. Toàn xã Châu Tiến đã cắm hơn 5.000 lá cờ dọc các tuyến đường, tạo nên cảnh quan rực rỡ, thu hút ánh nhìn của du khách khi qua đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trên đoạn cầu Sông Hạt, bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, những lá cờ đỏ thắm tung bay rực rỡ. Toàn xã Châu Tiến đã treo hơn 5.000 lá cờ dọc các tuyến đường, tạo nên cảnh quan rực rỡ, thu hút ánh nhìn của du khách khi qua đây. Ảnh: Thanh Quỳnh
anh-ky-thuat-da-chinh-3(1).jpg
Tại xã miền núi Tân Kỳ, vợ chồng chị Phan Thị Minh Thụy đã tự tay trang trí tuyến đường dẫn vào nhà bằng hình cờ Đảng, cờ Tổ quốc và những dải hoa rực rỡ. Điều đặc biệt, con đường này đã được anh chị bắt đầu sơn vẽ từ vài năm trước. Mỗi dịp lễ, Tết, anh chị lại tỉ mỉ làm mới để sắc màu luôn tươi đẹp, rộn ràng. Anh chị chia sẻ, đây là hoạt động mà vợ chồng duy trì nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 của đất nước. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng
khối Nghi Thu 2- phường Cửa Lò - Nghệ A
Đối với các địa phương miền biển, không khí trên các tuyến đường ven biển, khu dân cư, cảng cá và bến thuyền đã bắt đầu khoác lên mình sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Trong ảnh: Người dân cùng các tổ chức chính trị - xã hội khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò, đồng loạt treo cờ Tổ quốc hướng tới kỷ niệm ngày Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuyên
Ông Chế Đình Tân (bên trái) – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối Nghi Thu 2, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An – chia sẻ “Những ngày lễ lớn của đất nước, bà con trong khối đều thể hiện tinh thần yêu nước, l (1)
Ông Chế Đình Tân (bên trái) – Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối Nghi Thu 2, phường Cửa Lò chia sẻ: “Những ngày lễ lớn của đất nước, bà con trong khối đều thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc rất rõ nét. Mọi người đều có ý thức tự giác treo cờ Tổ quốc, trang hoàng đường làng, ngõ xóm trở nên khang trang, rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Không cần ai nhắc nhở, tinh thần ấy đã trở thành nếp sống đẹp của khu dân cư chúng tôi”. Ảnh: Đình Tuyên
4dcd54471142991cc053-1-.jpg
Trên các tàu, thuyền của ngư dân, việc treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ chủ quyền biển, đảo. Đó cũng là khát vọng vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Thanh Quỳnh

      Sắc thắm những đường cờ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 80 năm Quốc khánh 2/9

