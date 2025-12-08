Xã hội

Sắc thắm những đường cờ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 80 năm Quốc khánh 2/9

Những ngày này, nhiều tuyến đường của Nghệ An khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Trên mỗi con đường, những lá cờ tung bay trong gió như tô thắm thêm tinh thần hân hoan của toàn dân tộc hướng về Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.