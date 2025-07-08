Thời sự Nghệ An sẽ khánh thành 3 công trình trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng chào mừng 80 năm Quốc khánh Nghệ An sẽ chính thức 3 dự án lớn đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Dự án đường ven biển đoạn từ Km7 đến Km76, nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), là một trong những công trình trọng điểm, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh Nghệ An, đồng thời góp phần kết nối hệ thống giao thông ven biển khu vực Bắc Trung Bộ và quốc gia. Ảnh tư liệu: Quang An

Ba công trình được UBND tỉnh đăng ký tổ chức khánh thành chào mừng sự kiện trọng đại này gồm: Tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Km7 đến Km76 với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng; đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.415,2 tỷ đồng và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của ba công trình lên đến hơn 7.300 tỷ đồng. Đây đều là các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện hạ tầng giao thông và y tế của tỉnh, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò được triển khai qua 2 giai đoạn. Giai đoạn I có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, giai đoạn II là 1.415 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã đưa vào khai thác với hai chiều đường, gồm 12 làn xe. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Việc khánh thành các công trình này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Công điện số 57/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 5/5/2025.

Công điện nêu rõ, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhìn lại lịch sử để mạnh mẽ hơn, tiếp thêm ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bước vào kỷ nguyên vươn mình dân tộc, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ngày 9/6/2025, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh sang cơ sở mới tại Km456, Quốc lộ 1A, xã Nghi Liên, TP. Vinh trước đây, nay là phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Cơ sở mới của bệnh viện có quy mô trên 1.000 giường bệnh nội trú. Việc đưa cơ sở mới vào hoạt động đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu cho khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Ảnh: BVCC

Để sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này diễn ra trang trọng và lan tỏa, Chính phủ dự kiến tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời các công trình, dự án lớn trên phạm vi toàn quốc vào ngày 19/8/2025, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phấn đấu mỗi bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có ít nhất 2 công trình hoặc dự án đủ điều kiện khởi công hoặc khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, vừa thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, vừa tạo động lực mới cho phát triển.