Kinh tế Bão số 11 tiến sát đất liền, gió giật cấp 16 Bão số 11 đang di chuyển nhanh về phía Đông Bắc Bộ với sức gió giật cấp 16, gây mưa lớn, nước dâng và gió mạnh tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội.

Chiều 5/10, bão số 11 đang hoạt động mạnh trên khu vực phía Tây Bắc Biển Đông. Tâm bão nằm ở vị trí khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, cách thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12–13 (118–149 km/h), giật cấp 16, gây sóng biển dữ dội và nguy hiểm cho tàu thuyền. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/h, hướng thẳng về khu vực Đông Bắc Bộ.

Vùng biển Tây Bắc Biển Đông đang có gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão đạt cấp 11–13, giật cấp 15–16; sóng biển cao 6–8m, biển động dữ dội có thể đánh đắm tàu trọng tải lớn.

Từ chiều 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu bắt đầu có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 3–5m.

Các vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có thể nước dâng từ 0,4–0,6m, kết hợp với triều cường gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, cửa sông và ven biển vào chiều tối 5/10.

Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và Lạng Sơn sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–10, giật cấp 11–12. Với sức gió này, khả năng tốc mái, gãy đổ cây cối và hư hại nhà cửa là rất cao.

Khu vực sâu trong đất liền thuộc Đông Bắc Bộ có gió cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Hà Nội ứng trực toàn diện, chuẩn bị đối phó mưa lớn và nước dâng

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đê điều bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Lực lượng trực ban gồm hai người mỗi ca, có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, sẵn sàng xử lý sự cố đê điều và kịp thời báo cáo về Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai.

Dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 6/10, bão số 11 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ. Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150 mm, có nơi vượt 200 mm.

Tại Hà Nội, mưa bắt đầu từ sáng sớm 6/10 và kéo dài đến tối 7/10. Tổng lượng mưa ở trung tâm và phía Bắc Thủ đô dao động 80–150 mm, có nơi trên 150 mm; khu vực phía Nam có mưa 50–100 mm. Gió dự kiến tăng dần lên cấp 4–5, kèm theo dông và mưa lớn kéo dài.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội yêu cầu tăng cường lực lượng trực ban 2 người/ca, theo dõi thường xuyên thông tin thời tiết, đảm bảo an toàn các tuyến đê, hồ chứa và công trình thủy lợi.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cập nhật diễn biến bão, mưa lũ và thiệt hại để kịp thời tham mưu cho cơ quan chức năng, đồng thời đảm bảo đời sống người dân trong những ngày mưa bão kéo dài.