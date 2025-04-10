TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc
Hồi 04 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới):
|Thời
điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường
độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|04 giờ
ngày
05/10
|Tây Tây Bắc, 20- 25km/h và có khả năng mạnh thêm
|19,7N-112,2E; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)
khoảng 130km về phía Đông
|Cấp 13,
giật cấp
16
|Vĩ tuyến
16,00N
21,50N;
kinh tuyến 110,00E
119,00E
|Cấp 3: Khu
vực Bắc Biển Đông
|04 giờ
ngày
06/10
|Tây Tây Bắc,
khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh
Bắc Bộ và suy
yếu dần
|21,6N-108,1E; trên vùng ven
biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh
|Cấp 10,
giật cấp
13
|Phía Bắc vĩ tuyến
18,00N;
Phía Đông kinh tuyến 114,00E
|Cấp 3: Khu
vực Bắc Biển Đông, vùng
biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu
vực đất liền từ Quảng Ninh
đến Ninh Bình
|16 giờ
ngày
06/10
|Tây Tây Bắc, 15- 20km/h, đi vào đất liền phía
Đông Bắc khu
vực Bắc Bộ và
suy yếu dần
thành áp thấp
nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp
|22,5N-106,1E; trên khu vực
vùng núi phía
Bắc Bắc Bộ
|< Cấp 6
Dự báo tác động của bão:
Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng
Trên biển:
- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
- Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.
Mưa lớn:
- Từ ngày 06 đến đêm 07/10, các xã phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa to đến mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 – 60mm, có nơi trên 80mm như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.