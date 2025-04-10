Thứ Bảy, 4/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

P.V 04/10/2025 05:52

Hồi 04 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

dbqg_xtnd_20251004_0500.gif

2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới):

Thời
điểm dự báo
Hướng, tốc độ
Vị trí
Cường
độ
Vùng nguy hiểm
Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
04 giờ
ngày
05/10
Tây Tây Bắc, 20- 25km/h và có khả năng mạnh thêm
19,7N-112,2E; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)
khoảng 130km về phía Đông
Cấp 13,
giật cấp
16
Vĩ tuyến
16,00N
21,50N;
kinh tuyến 110,00E
119,00E
Cấp 3: Khu
vực Bắc Biển Đông
04 giờ
ngày
06/10
Tây Tây Bắc,
khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh
Bắc Bộ và suy
yếu dần
21,6N-108,1E; trên vùng ven
biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh
Cấp 10,
giật cấp
13
Phía Bắc vĩ tuyến
18,00N;
Phía Đông kinh tuyến 114,00E
Cấp 3: Khu
vực Bắc Biển Đông, vùng
biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu
vực đất liền từ Quảng Ninh
đến Ninh Bình
16 giờ
ngày
06/10
Tây Tây Bắc, 15- 20km/h, đi vào đất liền phía
Đông Bắc khu
vực Bắc Bộ và
suy yếu dần
thành áp thấp
nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp
22,5N-106,1E; trên khu vực
vùng núi phía
Bắc Bắc Bộ
< Cấp 6

Dự báo tác động của bão:

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

- Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Mưa lớn:

- Từ ngày 06 đến đêm 07/10, các xã phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa to đến mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 – 60mm, có nơi trên 80mm như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km

Tin bão khẩn cấp: Siêu bão số 9 mạnh cấp 17 hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Nghệ An sắp mưa rất to

Tin bão khẩn cấp: Siêu bão số 9 mạnh cấp 17 hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Nghệ An sắp mưa rất to

Đọc tiếp

Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km

Tin bão khẩn cấp: Siêu bão số 9 mạnh cấp 17 hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Nghệ An sắp mưa rất to

Tin bão khẩn cấp: Siêu bão số 9 mạnh cấp 17 hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Nghệ An sắp mưa rất to

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO