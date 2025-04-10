Kinh tế TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 11): Hồi 4 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc Hồi 04 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 60 giờ tới):

Thời

điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường

độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

04 giờ

ngày

05/10

Tây Tây Bắc, 20- 25km/h và có khả năng mạnh thêm

19,7N-112,2E; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

khoảng 130km về phía Đông

Cấp 13,

giật cấp

16

Vĩ tuyến

16,00N

21,50N;

kinh tuyến 110,00E

119,00E

Cấp 3: Khu

vực Bắc Biển Đông

04 giờ

ngày

06/10

Tây Tây Bắc,

khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh

Bắc Bộ và suy

yếu dần

21,6N-108,1E; trên vùng ven

biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Cấp 10,

giật cấp

13

Phía Bắc vĩ tuyến

18,00N;

Phía Đông kinh tuyến 114,00E

Cấp 3: Khu

vực Bắc Biển Đông, vùng

biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu

vực đất liền từ Quảng Ninh

đến Ninh Bình

16 giờ

ngày

06/10

Tây Tây Bắc, 15- 20km/h, đi vào đất liền phía

Đông Bắc khu

vực Bắc Bộ và

suy yếu dần

thành áp thấp

nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp

22,5N-106,1E; trên khu vực

vùng núi phía

Bắc Bắc Bộ

< Cấp 6



Dự báo tác động của bão:

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển:

- Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

- Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Mưa lớn:

- Từ ngày 06 đến đêm 07/10, các xã phía Bắc và Tây Bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa to đến mưa to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 30 – 60mm, có nơi trên 80mm như Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Tây Hiếu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.