Kinh tế Tin bão khẩn cấp: Siêu bão số 9 mạnh cấp 17 hướng vào Vịnh Bắc Bộ, Nghệ An sắp mưa rất to Theo tin bão khẩn cấp phát lúc 5h sáng nay (23/9) của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, siêu bão số 9 (bão Ragasa) đang hoạt động trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo bão sẽ di chuyển nhanh, đi vào đất liền phía Nam Trung Quốc sau đó suy yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ của Việt Nam. Tỉnh Nghệ An được cảnh báo sẽ có một đợt mưa to đến rất to từ đêm 24/9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 phát lúc 5h ngày 23/9. Ảnh: NCHMF

Vị trí và cường độ siêu bão hiện tại

Hồi 04 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo hành trình và cường độ của bão

Đến 4h ngày 24/9: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 114,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió vẫn duy trì ở cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, vị trí ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc - 114,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió vẫn duy trì ở cấp 16-17, giật trên cấp 17. Đến 4h ngày 25/9: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và bắt đầu suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc - 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và bắt đầu suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc - 109,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đến 4h ngày 26/9: Bão đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 20-25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc - 105,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của siêu bão

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Khu vực Bắc Biển Đông: Vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10,0m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Bắc có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10,0m, biển động dữ dội. Khu vực Vịnh Bắc Bộ: Từ ngày 24/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Gió mạnh trên đất liền

Từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn tại Nghệ An

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.