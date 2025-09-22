Kinh tế Cập nhật bão Ragasa: Khi nào bão vào đất liền? Sức gió sẽ mạnh cỡ nào? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đang hoạt động với cường độ rất mạnh và dự kiến sẽ sớm đi vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng biển và đất liền nước ta trong những ngày tới.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão RAGASA phát lúc 14h00 ngày 22/9/2025. Ảnh: NCHMF

Hiện trạng của Siêu bão RAGASA

Vào lúc 13 giờ chiều nay (22/9), vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Dự báo đường đi và cường độ

Trong 24 đến 72 giờ tới, siêu bão sẽ liên tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần nhưng vẫn giữ cường độ rất mạnh khi tiến vào Vịnh Bắc Bộ:

Tối và đêm mai (23/9): Bão đi vào Biển Đông, giữ nguyên sức mạnh cấp 17.

Ngày 24/9: Bão hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230km. Sức gió giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Ngày 25/9: Bão đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Sức gió giảm còn cấp 12-13, giật cấp 16.

Sau ngày 25/9, bão có khả năng đi vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo tác động nguy hiểm

Trên biển:

Khu vực Bắc Biển Đông: Sóng biển cao trên 10,0m, biển động dữ dội. Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-17.

Vịnh Bắc Bộ (từ ngày 24/9): Sóng biển cao 5,0-7,0m. Gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật trên cấp 16.

Cảnh báo: Tất cả tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi gió giật mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Đây là một cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp. Thông tin sẽ liên tục được Báo và PTTH Nghệ An cập nhật.