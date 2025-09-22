Kinh tế Bão Ragasa sắp tiến vào Biển Đông, thời tiết Nghệ An đầu tuần diễn biến ra sao? Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, thời tiết đầu tuần tại Nghệ An có xu hướng ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 34°C, tuy nhiên về chiều tối và đêm cần đề phòng mưa rào và dông rải rác.

Nguyên nhân của hình thái thời tiết này là do khu vực chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Ragasa, dự kiến di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng đêm 22 đến ngày 23/9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão RAGASA phát lúc 20h00 ngày 21/9/2025. Ảnh: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 22/9/2025

Khu vực Vùng núi Trời nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 34°C. Độ ẩm: 75 - 80%.

Khu vực Trung du Trời nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 23 – 34°C. Độ ẩm: 75 - 85%.

Khu vực Đồng bằng ven biển Trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 33°C. Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư Trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào nhẹ và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 32°C. Độ ẩm: 85 - 90%.



Nhận định xu thế trong 48 giờ tới

Trong 48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với bão Ragasa có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Đồng thời, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn yếu về phía Tây. Do đó, tỉnh Nghệ An sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, ngày có nắng yếu, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông đến Đông Nam cấp 3.