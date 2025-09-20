Thứ Bảy, 20/9/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

PV 20/09/2025 4:04

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong ngày 20/9, thời tiết trên địa bàn toàn tỉnh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn. Về chiều và đêm, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn dông.

thoi-tiet-1694826772553730233382.jpg
Ảnh minh hoạ

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 20/9/2025

Khu vực Vùng núi

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
  • Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 24 – 32°C.
  • Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Trung du

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông.
  • Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 25 – 32°C.
  • Độ ẩm: 80 - 90%.

Khu vực Đồng bằng ven biển

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông.
  • Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 25 – 31°C.
  • Độ ẩm: 85 - 95%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông.
  • Gió đông đến đông bắc cấp 2 – cấp 3.
  • Nhiệt độ: 25 – 30°C.
  • Độ ẩm: 90 - 95%.

Nhận định xu thế thời tiết trong 48 giờ tới

Tỉnh Nghệ An tiếp tục chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-22 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 8. Do đó, trong 48 giờ tới, thời tiết trong tỉnh duy trì trạng thái nhiều mây, ngày có nắng yếu, chiều và đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn.

      Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

