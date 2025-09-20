Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 20/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong ngày 20/9, thời tiết trên địa bàn toàn tỉnh có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn. Về chiều và đêm, nhiều khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn dông.