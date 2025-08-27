Kinh tế

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

Dự báo trong ngày và đêm 27/8, các khu vực trong tỉnh Nghệ An sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.