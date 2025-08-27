Thứ Tư, 27/8/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/8: Có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc

PV 27/08/2025 3:45

Dự báo trong ngày và đêm 27/8, các khu vực trong tỉnh Nghệ An sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 27/8

photo1716246207098-1716246207420349026246.jpeg
Ảnh minh hoạ.

Khu vực Vùng núi

  • Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 23 – 30 độ C
  • Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Trung du

  • Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 23 – 30 độ C
  • Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Đồng bằng ven biển

  • Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng yếu. Chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.
  • Nhiệt độ: 23 – 30 độ C
  • Độ ẩm: 80 - 90%

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

  • Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng yếu. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.
  • Nhiệt độ: 23 – 29 độ C
  • Độ ẩm: 85 - 90%

Thời tiết 48 giờ tới

Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với vùng áp thấp ở phía Đông Philippines, trong 48 giờ tới, Nghệ An sẽ duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

