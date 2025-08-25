Thứ Hai, 25/8/2025
Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 25/8: Bão số 5 đổ bộ, vùng ven biển gió giật cấp 13, Cửa Lò - Đảo Ngư giật cấp 16

PV 25/08/2025 3:42

Theo bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 25/8, toàn tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5, gây mưa lớn và gió giật mạnh, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực ven biển.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của bão, thời tiết trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ có những diễn biến phức tạp và nguy hiểm trong ngày và đêm 25/8.

Dự báo chi tiết các khu vực:

  • Khu vực miền núi và trung du: Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió sẽ mạnh dần lên cấp 5-6, sau tăng lên cấp 7-8. Những vùng gần tâm bão đi qua, gió có thể mạnh cấp 9-10, giật cấp 11. Nhiệt độ tại các khu vực này dao động từ 23 – 29oC , độ ẩm duy trì ở mức cao từ 90 - 95%.
  • Khu vực đồng bằng ven biển: Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão. Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió được dự báo mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10. Đặc biệt, các vùng gần tâm bão đi qua sẽ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Nhiệt độ từ 24 – 29oC.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Đây là nơi được dự báo có sức gió mạnh nhất. Trời nhiều mây, có mưa bão. Gió sẽ mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11. Khi tâm bão đi qua, sức gió có thể đạt cấp 12-14, giật cấp 16.

Dự báo trong 48 giờ tới

Theo dự báo, trong 48 giờ tới, bão số 5 sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp sau khi vào đất liền. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió trên đất liền giảm xuống còn cấp 4 - 5.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai đi kèm

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có khả năng xảy ra như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

