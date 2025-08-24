Kinh tế

Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương ứng phó với bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp trong các KCN đang huy động nhân lực để chằng chống lại nhà xưởng, mái che, tổ chức kê, kích tủ điện... nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tài sản khi bão đổ bộ.