Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương ứng phó với bão số 5

Nguyễn Hải 24/08/2025 20:27

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và doanh nghiệp trong các KCN đang huy động nhân lực để chằng chống lại nhà xưởng, mái che, tổ chức kê, kích tủ điện... nhằm giảm thiệt hại thấp nhất về tài sản khi bão đổ bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn tỉnh, để hạn chế các thiệt hại do bão số 5 sắp đổ bộ, các doanh nghiệp trong KCN và nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng đang chạy đua với thời gian để chủ động gia cố lại nhà xưởng; kiểm tra hệ thống máy bơm; khơi thông cống rãnh, mương máng, sẵn sàng ứng phó với mưa bão... Trong ảnh: Công nhân tại KHC WHA Zone 1 chằng chống lại mái nhà xưởng. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Công nhân đang hàn quây tôn để bảo vệ tài sản tại 1 dự án đang thi công ở KCN WHA Zone 1. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Huy động cán bộ, công nhân trên công trường xúc cát vào bao tải để đặt trên mái tôn đề phòng gió giật. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Một cán bộ phụ trách điện kiểm tra tủ điện để vận hành và kê, kích lên cao đề phòng mưa gây ngập. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Di dời, kê kích tủ điện biến áp đảm bảo an toàn trước các tình huống phức tạp. Ảnh: CTV cung cấp
Chằng chống mái nhà xưởng đề phòng gió bão mạnh trên cấp 11 sẽ xô lệch. Ảnh: CTV cung cấp
Một nhà xưởng tại KCN huy động công nhân đang sản xuất ra trợ giúp đóng cát vào bao tải. Ảnh: CTV
Đại diện Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại KCN Hoàng Mai 1 cho biết: Ngay trong chiều 24/8, trên địa bàn Hoàng Mai đã có mưa, Công ty phối hợp với nhà thầu nạo vét mương, đào mương thoát để ứng phó với mưa lớn từ núi đổ về. Trong ảnh: Các bao tải cát được đặt trên mái tôn các nhà xưởng tại KCN VSIP Nghệ An 1, xã Hưng Nguyên để giảm thiệt hại khi bị gió giật. Ảnh: C.T.V cung cấp
Một nhóm công nhân khác tại KCN WHA đang xúc cát vào bao tải để chắn mái tôn. Ảnh: C.T.V
Hệ thống mương thoát nội bộ KCN WHA Zone 1 và WHA Zone 2 luôn được kiểm tra ở mức thông suốt và sẵn sàng bơm tiêu úng khi có mưa lớn do bão. Ảnh: Nguyễn Hải
Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện mực nước về lớn sẽ chủ động bơm xả nước. Trong ảnh: WHA Zone 2 vận hành thử hệ thống bơm xả. Ảnh: CTV
Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Khu kinh tế Đông Nam cho biết, các phần việc chống bão phải hoàn tất ngay trong đêm 24/8 và sáng 25/8 trước khi bão số 5 đổ bộ. Trong ảnh: Huy động máy móc cơ giới khẩn trương đưa bao cát lên trên mái tôn nhà xưởng. Ảnh: C.T.V

      Các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam khẩn trương ứng phó với bão số 5

