Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, đôn đốc ứng phó bão số 5 tại cơ sở
Sáng 24/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.
Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão ở phường Cửa Lò.
Toàn phường hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó, nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa, neo đậu ở các cảng trong và ngoài tỉnh.
Tính đến sáng 24/8, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.
Tại Cảng Cửa Lò, đồng chí Lê Hồng Vinh trực tiếp kiểm tra hệ thống neo đậu, việc chằng buộc tàu, thuyền cũng như công tác hướng dẫn ngư dân di chuyển tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đây là khu vực trọng yếu, vừa tập trung đông phương tiện và hộ dân sống bằng nghề biển, vừa là đầu mối tiếp nhận, bốc dỡ hàng hóa quan trọng của tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu ngư dân di chuyển tàu, thuyền, lồng bè đến nơi an toàn. Đồng thời, các hộ nuôi trồng thủy sản cần được hướng dẫn gia cố, chằng néo chắc chắn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, song song với việc đảm bảo an toàn cho phương tiện, cần chú trọng bảo vệ tính mạng ngư dân. Mọi trường hợp cố tình ở lại trên tàu, thuyền khi bão đến phải được tuyên truyền, vận động di dời khẩn cấp, kiên quyết không để xảy ra tình huống đáng tiếc.
Tại xã ven biển An Châu, địa bàn đông dân cư, với khoảng 43.000 nhân khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp đi dọc tuyến đê biển để kiểm tra hiện trạng, đồng thời, nghe báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó bão của cấp ủy, chính quyền và người dân. Đây là một trong những khu vực trọng điểm dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ, bởi vừa có dân cư đông, vừa tập trung nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.
Theo thống kê, xã An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây), hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích khoảng 100 ha, trong đó, 86 hộ nuôi nằm ngoài đê - khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi sóng lớn.
Hiện nay, diện tích đang nuôi trồng thủy sản là khoảng 35 ha. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực nuôi trồng thủy sản và công tác ứng phó của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, chưa thực sự khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh.
Trước tình hình đó, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, coi công tác phòng, chống bão là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, triển khai đi từng xóm, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của bão số 5.
Bên cạnh đó, phải huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình gia cố nhà cửa, chằng chống các công trình dễ bị ảnh hưởng, đồng thời, di tài sản đến nơi an toàn.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân chủ quan bám trụ tại các khu vực ngoài đê khi bão đổ bộ. Chính quyền phải xây dựng phương án sơ tán cụ thể cho từng hộ, từng vùng, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên số 1.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại xã Diễn Châu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Diễn Châu và các xã: Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích của huyện Diễn Châu trước đây), một trong những xã ven biển đông dân nhất, với khoảng 63.000 người sinh sống, phân bố ở 42 xóm.
Đây là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, hoạt động ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản phát triển, nên công tác di dời, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản đặt ra nhiều áp lực cho chính quyền địa phương.
Theo báo cáo nhanh của xã, đến nay, đã có khoảng 2.100 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy hiểm, ven biển, dễ bị ngập sâu nếu bão đổ bộ.
Chính quyền xã đã chủ động bố trí 8 trường học trên địa bàn làm nơi sơ tán tập trung cho bà con, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cơ bản.
Từ 15 giờ chiều nay, kế hoạch di dời dân sẽ chính thức kích hoạt. Song song với đó, toàn bộ 362 tàu, thuyền của xã đã được đưa vào khu neo đậu an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão vào gần bờ.
Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Diễn Bích - nơi dự kiến tiếp nhận khoảng 200 hộ dân sơ tán, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, công tác hậu cần.
Tiếp đó, tại cảng cá Lạch Vạn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác neo đậu, chằng buộc tàu, thuyền và ghi nhận sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và ngư dân địa phương.
Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu xã Diễn Châu không được lơ là, chủ quan mà cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, bám sát tình hình thời tiết để điều chỉnh phương án ứng phó kịp thời.
Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn lưu ý chính quyền xã cần huy động lực lượng chằng chống nhà cửa và công trình công cộng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, vào hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông.
Trong vòng chưa đầy 24 giờ, bão số 5 đã mạnh thêm 4 cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.
Dự báo từ trưa và chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 7-9m. Biển động dữ dội.
Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m.
Vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra 1 đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường suất cao, có thể vượt quá 200 mm trong 3 giờ.