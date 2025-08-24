Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, đôn đốc ứng phó bão số 5 tại cơ sở Sáng 24/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão ở phường Cửa Lò.

Toàn phường hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó, nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa, neo đậu ở các cảng trong và ngoài tỉnh.

Tính đến sáng 24/8, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Tàu cá ngư dân và tàu hàng về neo tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Các hộ dân đang neo các lồng bè tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Tại Cảng Cửa Lò, đồng chí Lê Hồng Vinh trực tiếp kiểm tra hệ thống neo đậu, việc chằng buộc tàu, thuyền cũng như công tác hướng dẫn ngư dân di chuyển tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đây là khu vực trọng yếu, vừa tập trung đông phương tiện và hộ dân sống bằng nghề biển, vừa là đầu mối tiếp nhận, bốc dỡ hàng hóa quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh, trú bão. Ảnh: Thành Duy

Tàu của lực lượng Biên phòng tỉnh liên tục di chuyển để tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu vào nơi an toàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu ngư dân di chuyển tàu, thuyền, lồng bè đến nơi an toàn. Đồng thời, các hộ nuôi trồng thủy sản cần được hướng dẫn gia cố, chằng néo chắc chắn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác ứng phó với bão số 5. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, song song với việc đảm bảo an toàn cho phương tiện, cần chú trọng bảo vệ tính mạng ngư dân. Mọi trường hợp cố tình ở lại trên tàu, thuyền khi bão đến phải được tuyên truyền, vận động di dời khẩn cấp, kiên quyết không để xảy ra tình huống đáng tiếc.

Khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân xã biển An Châu. Ảnh: Thành Duy

Tại xã ven biển An Châu, địa bàn đông dân cư, với khoảng 43.000 nhân khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp đi dọc tuyến đê biển để kiểm tra hiện trạng, đồng thời, nghe báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó bão của cấp ủy, chính quyền và người dân. Đây là một trong những khu vực trọng điểm dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ, bởi vừa có dân cư đông, vừa tập trung nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại xã biển An Châu. Ảnh: Thành Duy

Theo thống kê, xã An Châu (thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn An, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung thuộc huyện Diễn Châu trước đây), hiện có 185 hộ nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích khoảng 100 ha, trong đó, 86 hộ nuôi nằm ngoài đê - khu vực có nguy cơ rủi ro cao khi sóng lớn.

Hiện nay, diện tích đang nuôi trồng thủy sản là khoảng 35 ha. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực nuôi trồng thủy sản và công tác ứng phó của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, chưa thực sự khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh.

Nhà của người dân ở ven biển tại xã An Châu lợp mái tôn rất nguy hiểm trước bão. Ảnh: Thành Duy

Trước tình hình đó, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, coi công tác phòng, chống bão là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, triển khai đi từng xóm, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của bão số 5.

Bên cạnh đó, phải huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình gia cố nhà cửa, chằng chống các công trình dễ bị ảnh hưởng, đồng thời, di tài sản đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao nhiệm vụ cho lãnh đạo xã An Châu. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối không để người dân chủ quan bám trụ tại các khu vực ngoài đê khi bão đổ bộ. Chính quyền phải xây dựng phương án sơ tán cụ thể cho từng hộ, từng vùng, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên số 1.

Trường Tiểu học Diễn Bích, xã Diễn Châu là 1 trong 8 địa điểm xã chọn để sơ tán người dân. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại xã Diễn Châu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Diễn Châu và các xã: Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích của huyện Diễn Châu trước đây), một trong những xã ven biển đông dân nhất, với khoảng 63.000 người sinh sống, phân bố ở 42 xóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến kiểm tra tại địa điểm Trường Tiểu học Diễn Bích, xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Đây là địa bàn có diện tích rộng, dân cư đông, hoạt động ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản phát triển, nên công tác di dời, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản đặt ra nhiều áp lực cho chính quyền địa phương.

Theo báo cáo nhanh của xã, đến nay, đã có khoảng 2.100 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng nguy hiểm, ven biển, dễ bị ngập sâu nếu bão đổ bộ.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Diễn Châu chuẩn bị tại Trường Tiểu học Diễn Bích để đón người dân đến trú bão. Ảnh: Thành Duy

Chính quyền xã đã chủ động bố trí 8 trường học trên địa bàn làm nơi sơ tán tập trung cho bà con, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Từ 15 giờ chiều nay, kế hoạch di dời dân sẽ chính thức kích hoạt. Song song với đó, toàn bộ 362 tàu, thuyền của xã đã được đưa vào khu neo đậu an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão vào gần bờ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trường Tiểu học Diễn Bích, xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Diễn Bích - nơi dự kiến tiếp nhận khoảng 200 hộ dân sơ tán, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, công tác hậu cần.

Tiếp đó, tại cảng cá Lạch Vạn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác neo đậu, chằng buộc tàu, thuyền và ghi nhận sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và ngư dân địa phương.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực cảng Lạch Vạn, xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận những nỗ lực này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu xã Diễn Châu không được lơ là, chủ quan mà cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, bám sát tình hình thời tiết để điều chỉnh phương án ứng phó kịp thời.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu tại Cảng Lạch Vạn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, phải kiên quyết di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi, giao nhiệm vụ với lãnh đạo xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn lưu ý chính quyền xã cần huy động lực lượng chằng chống nhà cửa và công trình công cộng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tàu của ngư dân về neo đậu tại Cảng Lạch Vạn. Ảnh: Thành Duy