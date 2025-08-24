Người dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản, căng mình chống bão số 5

Kinh tếNgười dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản, căng mình chống bão số 5Thanh Phúc • 24/08/2025 13:05Trước thông tin bão số 5 với sức gió dữ dội, sóng biển cao 5-7m và mưa lớn, người dân Nghệ An đang khẩn trương, tất bật di dời, gia cố, che chắn tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi giông tố ập đến.Nông dân xã Kim Liên thu hoạch ốc bươu đen trước khi bão vào, phòng nước dâng cao, ốc tràn ra ngoài gây thất thoát. Ảnh: T.PCác hộ nuôi cá ao, cá lồng bè, cá hồ, đập cũng thu hoạch trước khi bão vào. Anh Nguyễn Hoàng Anh - chủ một ao nuôi ở xã Anh Sơn Đông cho biết: "Mưa sau hoàn lưu bão dự báo rất lớn, lên đến 600-700mm, do đó, để tránh tràn ao, cá thất thoát thì chúng tôi đã thu hoạch tỉa cá to, dồn cá nhỏ vào một ao và che chắn cẩn thận". Ảnh: T.PRau nhà màng cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến vừa để cung ứng thị trường vừa tránh thiệt hại. Ảnh: T.PDưa lưới cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến. Anh Nguyễn Trung Kiên - cán bộ kỹ thuật tại trang trại ở xã Đông Hiếu cho biết: "Đúng ra thì phải 4 ngày nữa mới thu hoạch được. Song trước tình hình thời tiết cực đoan này thì buộc phải thu sớm hơn". Ảnh: T.PVới phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", các địa phương có lúa hè thu chín sớm đang vận động người dân khẩn trương thu hoạch. Ảnh: T.PNông dân phường Vinh Hưng thu hoạch ngô nếp chạy bão. Ảnh: T.PNgười dân xã Hải Lộc chằng néo lồng bè nuôi cá vược, cá mú. Ảnh: T.PNgư dân mua dây thừng, chão để chằng chống, neo tàu thuyền, buộc gia cố lồng bè. Ảnh: T.PCác đầm nuôi tôm che chắn mô tơ điện, thiết bị quan trọng để duy trì máy sục khí cho tôm khi bão gây mất điện. Ảnh: T.PCác chủ đầm tất bật be bờ, gia cố bờ ao để ngăn nước dâng, tránh thất thoát tôm khi bão tràn về. Ảnh: T.PXí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc huy động nhân công, xe tải, vận chuyển hàng chục tấn muối từ đồng muối về kho an toàn trước giờ bão vào. Ảnh: T.PCác hộ dân làng nghề nước mắm Quỳnh Mai, Tân Mai che chắn, chèn các thùng nước mắm, mắm tôm phòng gió lốc, mưa lớn. Ảnh: T.PNgười dân ven biển Nghệ An che chắn, chằng néo, gia cố nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: T.P