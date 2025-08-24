Kinh tế

Người dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản, căng mình chống bão số 5

Trước thông tin bão số 5 với sức gió dữ dội, sóng biển cao 5-7m và mưa lớn, người dân Nghệ An đang khẩn trương, tất bật di dời, gia cố, che chắn tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi giông tố ập đến.