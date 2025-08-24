Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Người dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản, căng mình chống bão số 5

Thanh Phúc 24/08/2025 13:05

Trước thông tin bão số 5 với sức gió dữ dội, sóng biển cao 5-7m và mưa lớn, người dân Nghệ An đang khẩn trương, tất bật di dời, gia cố, che chắn tài sản, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi giông tố ập đến.

Nông dân xã Kim Liên thu hoạch ốc bươu đen trước khi bão vào, phòng nước dâng cao, ốc tràn ra ngoài gây thất thoát. Ảnh: T.P
Nông dân xã Kim Liên thu hoạch ốc bươu đen trước khi bão vào, phòng nước dâng cao, ốc tràn ra ngoài gây thất thoát. Ảnh: T.P
bna_g.jpg
Các hộ nuôi cá ao, cá lồng bè, cá hồ, đập cũng thu hoạch trước khi bão vào. Anh Nguyễn Hoàng Anh - chủ một ao nuôi ở xã Anh Sơn Đông cho biết: "Mưa sau hoàn lưu bão dự báo rất lớn, lên đến 600-700mm, do đó, để tránh tràn ao, cá thất thoát thì chúng tôi đã thu hoạch tỉa cá to, dồn cá nhỏ vào một ao và che chắn cẩn thận". Ảnh: T.P
Rau nhà màng cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến vừa để cung ứng thị trường vừa tránh thiệt hại. Ảnh: T.P
Rau nhà màng cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến vừa để cung ứng thị trường vừa tránh thiệt hại. Ảnh: T.P
Dưa lưới cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến. Anh Nguyễn Trung Kiên cán bộ kỹ thuật tại trang trại ở xã Đông Hiếu cho biết:
Dưa lưới cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến. Anh Nguyễn Trung Kiên - cán bộ kỹ thuật tại trang trại ở xã Đông Hiếu cho biết: "Đúng ra thì phải 4 ngày nữa mới thu hoạch được. Song trước tình hình thời tiết cực đoan này thì buộc phải thu sớm hơn". Ảnh: T.P
Với phương châm
Với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng", các địa phương có lúa hè thu chín sớm đang vận động người dân khẩn trương thu hoạch. Ảnh: T.P
vinh hưng
Nông dân phường Vinh Hưng thu hoạch ngô nếp chạy bão. Ảnh: T.P
Người dân xã Hải Lộc đang chằng néo lồng bè nuôi cá vược, cá mú. Ảnh: T.P
Người dân xã Hải Lộc chằng néo lồng bè nuôi cá vược, cá mú. Ảnh: T.P
bna_mau.jpg
Ngư dân mua dây thừng, chão để chằng chống, neo tàu thuyền, buộc gia cố lồng bè. Ảnh: T.P
Các đầm nuôi tôm che chắn mô tơ điện, thiết bị quan trọng để duy trì máy sục khí cho tôm khi bão gây mất điện. Ảnh: T.P
Các đầm nuôi tôm che chắn mô tơ điện, thiết bị quan trọng để duy trì máy sục khí cho tôm khi bão gây mất điện. Ảnh: T.P
be bờ 2
Các chủ đầm tất bật be bờ, gia cố bờ ao để ngăn nước dâng, tránh thất thoát tôm khi bão tràn về. Ảnh: T.P
Xí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc huy động nhân công, xe tải, vận chuyển hàng chục tấn muối từ đồng muối về kho an toàn trước giờ bão. Ảnh: T.P
Xí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc huy động nhân công, xe tải, vận chuyển hàng chục tấn muối từ đồng muối về kho an toàn trước giờ bão vào. Ảnh: T.P
Các hộ dân làng nghề nước mắm Quỳnh Mai, Tân Mai che chắn, dằn chèn các thùng nước mắm, mắm tôm để phòng gió lốc, mưa lớn. Ảnh: T.P
Các hộ dân làng nghề nước mắm Quỳnh Mai, Tân Mai che chắn, chèn các thùng nước mắm, mắm tôm phòng gió lốc, mưa lớn. Ảnh: T.P
bna_nha.jpg
Người dân ven biển Nghệ An che chắn, chằng néo, gia cố nhà cửa trước khi bão vào. Ảnh: T.P

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhiều xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp thôn, bản, lên phương án di dời dân ứng phó bão số 5

Nhiều xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp thôn, bản, lên phương án di dời dân ứng phó bão số 5

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Người dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản, căng mình chống bão số 5

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO