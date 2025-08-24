Xã hội Biên phòng Nghệ An khẩn trương vào cuộc ứng phó bão số 5 Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão.

Cụ thể, hiện Đồn Biên phòng Diễn Thành, toàn bộ lực lượng của Đồn đã tổ chức vận chuyển công văn, tài liệu, vũ khí đến nơi an toàn.

Lực lượng BĐBP tổ chức chằng néo di dời các ngư cụ đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Trong khi đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú; hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản chằng chống lồng bè, thu hoạch sớm, đưa người dân lên bờ.

Chủ động di dời tài liệu quân trang đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Chằng néo tàu thuyền vào nơi tránh trú. Ảnh: Hải Thượng

Giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền. Ảnh: Hải Thượng

Ngày 23/8, và sáng nay (24/8) các đơn vị tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, giúp dân chằng buộc tàu thuyền, tuyên truyền, cưỡng chế các phương tiện không chấp hành di chuyển vào nơi neo đậu an toàn.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phương gia cố đê biển đoạn thuộc khối Tân Minh, phường Tân Mai. Ảnh: Lê Thạch

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó bão số 5, CBCS Đồn Biên phòng Quỳnh Phương tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn và nhân dân địa phương tổ chức gia cố đoạn đê biển thuộc khối Tân Minh, phường Tân Mai…

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa có công văn yêu cầu: đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chủ động phòng chống bão số 5, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động lực lượng (quân đội, công an, thanh niên...) hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng...

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra...