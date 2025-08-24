Kinh tế Ra quân khơi thông dòng chảy, Nghệ An sẵn sàng ứng phó bão số 5 Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An, các phường thuộc TP. Vinh (cũ) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống, tập trung vào công tác nạo vét hố ga, khơi thông kênh mương, gia cố công trình và vận hành hệ thống trạm bơm nhằm hạn chế nguy cơ ngập úng, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm nay. Dự báo từ chiều 24/8, vùng biển Nghệ An, bao gồm đảo Hòn Ngư, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão có gió cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4 - 6m, khu vực tâm bão có thể cao tới 8m, biển động dữ dội. Khu vực ven biển Nghệ An dự báo có nước dâng từ 0,5 - 1m, mực nước tại Hòn Ngư dao động 3,3 - 3,7m.

Hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Trên đất liền, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, toàn tỉnh sẽ có mưa rất to với lượng phổ biến 150 - 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cường suất mưa lớn có thể vượt ngưỡng 200mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực. Đây là cơn bão được đánh giá mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và nguy hiểm, không chỉ gây tác động trực tiếp mà còn để lại hoàn lưu mưa lớn trên diện rộng.

Phường Trường Vinh ra quân nạo vét hố thu, đảm bảo tiêu thoát nước trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Q.A

Trước tình hình đó, chính quyền các phường đã đồng loạt ra quân, huy động lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Tại phường Trường Vinh, nơi thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ, đặc biệt ở các khu vực Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân, Hưng Hòa cũ, chính quyền đã huy động dân quân tự vệ, lực lượng đô thị và các tổ dân phố ra quân tổng vệ sinh, nạo vét hố ga, khơi thông dòng chảy.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh kiểm tra khu dân cư Hòa Lam chiều 23/8. Ảnh: P.V

Trong ngày 23/8, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại các công trình, khu dân cư dễ bị ảnh hưởng như xóm dân cư Hòa Lam (Hưng Hòa cũ), bara Bến Thủy, các khu chợ…đồng thời chỉ đạo tăng cường tuyên truyền để người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, sẵn sàng di dời khi cần thiết. Bên cạnh đó, Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cũng được yêu cầu kiểm tra, vận hành liên tục 100% các trạm bơm đầu mối, bảo đảm tiêu úng kịp thời trong mưa lớn.

Công tác khơi thông các hố thu, hố ga là việc làm cấp thiết để giảm ngập úng. Ảnh: Q.A

Tại phường Thành Vinh, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, trong đó tập trung vào khu chung cư Quang Trung cũ và nhiều khu tập thể đã xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao khi bão đổ bộ. Phường đã chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán nhân dân, đồng thời huy động công an, dân quân và tổ dân phố trực 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.

Khu chung cư Quang Trung cũ, trên địa bàn phường Thành Vinh là điểm ách yếu mỗi mùa mưa bão. Ảnh: Quang An

Song song với đó, lực lượng chức năng đã tổ chức gia cố hệ thống điện, chặt tỉa cây xanh, kiểm tra biển hiệu và công trình công cộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Công tác tuyên truyền cũng được tăng cường, cập nhật thường xuyên diễn biến bão, nhắc nhở người dân tuyệt đối không chủ quan, bị động.

Phường Vinh Phú cũng đã chủ động vào cuộc, tập trung vào những tuyến đường và khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập như đường 72m, Đại lộ Lê Nin... Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Năng Hiệp cho biết, địa phương đã chỉ đạo nạo vét hố thu, khơi thông cống rãnh, rà soát các công trình đang thi công, đồng thời tổ chức chặt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tình trạng cây đổ trong mưa bão. Các lực lượng tại chỗ được phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì chế độ trực sẵn sàng xử lý sự cố bất ngờ.

Phường Vinh Phú nạo vét kênh mương, đảm bảo tiêu thoát nước chiều 23/8. Ảnh: Q.A

Ở phường Vinh Hưng, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh khi đây là địa bàn có nhiều khu dân cư giáp ranh vùng thấp, trũng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường đã chia thành nhiều tổ công tác đi kiểm tra thực tế tại các điểm dễ ngập úng, trong đó có khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Trường Tộ, vùng rau Hưng Đông và những vị trí ách yếu thuộc xã Nghi Kim cũ.

Các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo xử lý vật cản dòng chảy, khơi thông hệ thống kênh mương nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt… Trạm bơm T16 - nơi có vai trò tiêu thoát nước chính cho địa bàn -cũng đã được kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống.

Các lực lượng nạo vét đường 72 mét, điểm thường xuyên ngập úng tại phường Vinh Phú. Ảnh: Q.A

Thực tế cho thấy, vào ngày 17/8 vừa qua, trên địa bàn các phường vừa nêu trên đã xuất hiện tình trạng ngập úng kéo dài sau mưa lớn. Sự cố này đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực tiêu thoát nước và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước mỗi đợt mưa bão. Rút kinh nghiệm từ đợt ngập vừa qua, lần này các địa phương đã triển khai sớm, xử lý dứt điểm các điểm ách tắc, khơi thông kênh mương, vận hành trạm bơm, đồng thời quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó hiệu quả.

Mưa lớn gây ngập úng tại phường Trường Vinh vào ngày 17/8 vừa qua. Ảnh: Quang An

Bão số 5 được nhận định là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đồng thời cả trên biển và đất liền. Việc các phường tại Nghệ An chủ động kiểm tra, gia cố công trình, nạo vét hệ thống thoát nước, chuẩn bị phương án sơ tán, tăng cường tuyên truyền cho người dân… là những giải pháp quyết liệt, kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định đời sống trong mùa mưa bão.