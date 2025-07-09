Pháp luật Lập ‘bar mini’ ngay tại phòng trọ, nhân viên karaoke sa vào ma túy Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa bắt quả tang 7 đối tượng, là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ được trang trí như quán bar.

Qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng là nhân viên phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) có hành vi thuê phòng trọ, mua thiết bị âm thanh, máy phun khói, máy chiếu laser, trang trí phòng như quán bar để tụ tập “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Phạm Thủy

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 8h ngày 04/9/2025, tại nhà trọ trên đường Phan Thái Ất (thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), Công an phường Trường Vinh bắt quả tang 7 đối tượng, gồm: Lê Văn Đ. (sinh năm 2003), trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Minh V. (sinh năm 2008), trú tại tỉnh Đồng Nai); Trần Đức A. (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Thu Th. (sinh năm 1991), trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Vi Thị S. (sinh năm 1998), trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hoa K. (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Trương Công Đ. (sinh năm 1996) trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.