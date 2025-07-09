Chủ Nhật, 7/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Lập ‘bar mini’ ngay tại phòng trọ, nhân viên karaoke sa vào ma túy

Phạm Thủy - Trọng Tuấn 07/09/2025 06:56

Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa bắt quả tang 7 đối tượng, là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ được trang trí như quán bar.

Qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện nhóm đối tượng là nhân viên phục vụ tại một số quán karaoke trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) có hành vi thuê phòng trọ, mua thiết bị âm thanh, máy phun khói, máy chiếu laser, trang trí phòng như quán bar để tụ tập “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

0.ảnh pv
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Phạm Thủy

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 8h ngày 04/9/2025, tại nhà trọ trên đường Phan Thái Ất (thuộc phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), Công an phường Trường Vinh bắt quả tang 7 đối tượng, gồm: Lê Văn Đ. (sinh năm 2003), trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Ngọc Minh V. (sinh năm 2008), trú tại tỉnh Đồng Nai); Trần Đức A. (sinh năm 1997), trú tại tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Thu Th. (sinh năm 1991), trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Vi Thị S. (sinh năm 1998), trú tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hoa K. (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Trương Công Đ. (sinh năm 1996) trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

9.ảnh pv
Tang vật vụ án. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Có được sa thải người lao động sử dụng ma túy tại nơi làm việc không ?

Có được sa thải người lao động sử dụng ma túy tại nơi làm việc không ?

Mẹ già ngồi xe lăn, lần thứ ba nhìn con gái ra tòa vì ma túy

Mẹ già ngồi xe lăn, lần thứ ba nhìn con gái ra tòa vì ma túy

Đọc tiếp

Có được sa thải người lao động sử dụng ma túy tại nơi làm việc không ?

Có được sa thải người lao động sử dụng ma túy tại nơi làm việc không ?

Mẹ già ngồi xe lăn, lần thứ ba nhìn con gái ra tòa vì ma túy

Mẹ già ngồi xe lăn, lần thứ ba nhìn con gái ra tòa vì ma túy

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Lập ‘bar mini’ ngay tại phòng trọ, nhân viên karaoke sa vào ma túy

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO